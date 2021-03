Wohl aus diesem Grund stufe die publity das Risiko, dass der im PREOS-Jahresabschluss anzusetzende Wert für die Gore-Beteilung "erheblich" unter den 179,8 Millionen Euro liegen werde, laut Prospekt auch als "hoch" ein. Dieses Risiko scheine sich nun zu materialisieren.



Kurzprofil PREOS Real Estate AG:



Die PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG) ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig. (11.03.2021/ac/a/nw)



Wien (www.aktiencheck.de) - PREOS muss Luft aus den Büchern lassen - AktiennewsDer Büroimmobilienkonzern PREOS (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG) wollte seine Beteiligung an der Tochtergesellschaft Gore mit fast 180 Millionen Euro bewerten. Doch daraus wird nichts, so die Experten von "FONDS professionell".Der börsennotierte Immobilienkonzern PREOS aus Deutschland könne die Anteile an seiner im vergangenen Jahr erworbenen Tochtergesellschaft Gore aller Voraussicht nach nur zu einem deutlich geringeren Wert bilanzieren als zunächst erwartet. Das gehe aus einer am Mittwoch (10.03.) veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung hervor.Das PREOS-Management habe ursprünglich damit gerechnet, für seine Beteiligung von 59,9 Prozent an der Gore im HGB-Jahresabschluss für das Jahr 2020 einen Wert von 179,8 Millionen Euro ansetzen zu können, was den damals verbuchten Anschaffungskosten entspreche. Nun erwarte der Vorstand "aufgrund einer Auswertung ihm aktuell vorliegender Informationen" einen Ansatz zwischen 80 und 125 Millionen Euro. Eine nähere Begründung werde nicht gegeben.Der "erwartete positive Ergebniseffekt" aus der Gore-Transaktion für das Geschäftsjahr 2020 werde "dementsprechend niedriger ausfallen", heiße es in der Mitteilung. Aktuell laufe die Abschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfer.Hintergrund der nun wahrscheinlich nötigen Bewertungskorrektur sei eine komplexe Transaktion, die im vergangenen Sommer stattgefunden habe: Im Juli 2020 habe die PREOS 89,9 Prozent der Anteile einer Tochtergesellschaft, in der zwölf Bürohäuser gebündelt seien, an die ebenfalls börsennotierte Firma Gore verkauft. Beide seien einst von Thomas Olek gegründet worden, dem Großaktionär und langjährigem Vorstandschef der publity. Für die PREOS-Tochterfirma habe die Gore allerdings kein Bargeld gezahlt, sondern die PREOS habe neu emittierte Gore-Aktien erhalten - und zwar so viele, dass sie seither knapp 60 Prozent der Anteile halte.Interessant seien in diesem Zusammenhang die Unternehmensbewertungen, die der Transaktion zugrunde lägen: Der Gore sei seinerzeit ein Wert von rund 120 Millionen Euro zugeschrieben worden, die PREOS-Tochter sei mit etwa 200 Millionen Euro bewertet worden. Die Bewertung der beiden Unternehmen habe sich damals allerdings nicht nur am Wert ihrer Büroobjekte orientiert, sondern es seien auch so genannte "Zukunftserfolgswerte" eingeflossen, die vor allem auf geplanten Zukäufen weiterer Immobilien basiert hätten. Der Zeitwert des Gore-Immobilienvermögens habe Mitte 2020 übrigens nur bei 47,4 Millionen Euro gelegen, also deutlich unter den veranschlagten 120 Millionen Euro.Die oben genannten Zahlen würden sich dem Wertpapierprospekt zur jüngst gestoppten Umplatzierung von PREOS-Aktien entnehmen lassen. Schon in diesem Ende November veröffentlichten Dokument würden sich Hinweise darauf finden, dass sich der Wertansatz von 179,9 Millionen Euro für das Gore-Aktienpaket womöglich nicht halten lasse. In den Pro-Forma-Finanzkennzahlen, die für den Prospekt hätten erstellt werden müssen, seien die "Zukunftserfolgswerte" in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer der PREOS jedenfalls "im Wesentlichen unberücksichtigt" geblieben, wie es dort heiße.