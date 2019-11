Börsenplätze PREOS Real Estate-Aktie:



Kurzprofil PREOS Real Estate AG:



Die PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG) ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig. (20.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PREOS Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, nimmt die Coverage für die Aktie der PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG) mit einer Kaufempfehlung auf.Das Unternehmen verfüge über ein sehr erfahrenes Management. Im Dezember 2018 sei das Listing an der Börse München im Segment m:access erfolgt.PREOS konzentriere sich als aktiver Bestandshalter renditestarker Gewerbe- und Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzial auf die deutschen Metropolregionen und damit die "Top 7". Das Unternehmen habe seine Umsetzungsstärke bereits über zahlreiche erfolgreiche Transaktionen unter Beweis gestellt. In den nächsten vier bis fünf Jahren sollten jährlich bis zu 1,5 Mrd. Euro an Assets und insgesamt ein Portfolio von über 4 Mrd. Euro aufgebaut werden. Dabei erfolge der Zugang zu den Objekten stets off-market. Die offensive Strategie werde von einer sorgfältigen Finanzierungsstrategie sowohl auf SPV- als auch der Konzernebene untermauert. Die Netto-Mieterträge des gegenwärtigen Portfolios würden sich bei rund 5% bewegen und die Finanzierungsstrategie zusätzlich stützen.Zur Finanzierung des weiteren Wachstums begebe PREOS eine Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 300 Mio. Euro mit einem Kupon von 7,5%, was die effiziente Finanzierungsstruktur gut ergänze. Die Zeichnungsphase habe am gestrigen Tage begonnen. Der Analyst habe das Unternehmen mit einem konservativen DCF-Modell unter adäquater Berücksichtigung der Risikofaktoren bewertet. Daraus ergebe sich ein fairer Wert von 10,40 Euro je Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link