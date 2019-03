Xetra-Aktienkurs PORR-Aktie:

20,90 EUR -3,46% (20.03.2019, 16:59)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

20,85 EUR -3,02% (20.03.2019, 17:23)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (20.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe gestern einige erfreuliche Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 bekannt gegeben. Nachdem die Produktionsleistung schon in 2017 um 21% erheblich habe ausgeweitet werden können, habe sich jetzt nochmals ein steiler Anstieg um 18% auf rund 5,6 Mrd. Euro ergeben. Das sei mehr als die ursprüngliche Guidance der Gesellschaft, die von mindestens 5,3 Mrd. Euro ausgegangen sei und auch mehr als die Einschätzung der Analysten von 5,37 Mrd. Euro gewesen. Beim Auftragsbestand sei sogar der Sprung über die 7 Mrd. Euro-Marke, mit einer Steigerung von 12% auf 7,1 Mrd. Euro gelungen, nach 6,4 Mrd. Euro im Vorjahr. Diese Zahlen würden die extrem gute Marktstellung des Unternehmens und die hohe Nachfrage nach den überlegenen Lösungen, gerade bei Projekten im Industrie- und Ingenieurbau und bei Infrastrukturprojekten wie Autobahnen, Brücken und im Tunnelbau belegen.Das Unternehmen habe bezüglich des Vorsteuergewinns berichtet, dass dieser trotz einiger zusätzlicher Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenswachstum und der Digitalisierung der Gesellschaft leicht über dem Vorjahr liegen werde. Die Analystenprognose sei bislang gewesen, dass das EBT ganz leicht von 85,3 Mio. Euro auf 84,8 Mio. Euro sinken würde. Diese Vorsteuerprognose hätten die Analysten nun auf 87,0 Mio. Euro erhöht.Die PORR-Aktie habe gestern um 8% auf 21,50 Euro zugelegt, was neben den guten Vorab-Zahlen sicher auch der Aussage geschuldet sei, dass die Dividende stabil bei 1,10 Euro bleibe, was eine sehr auskömmliche Dividendenrendite von aktuell mehr als 5% bedeute.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PORR-Aktie: