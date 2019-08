Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

18,90 EUR -0,11% (30.08.2019, 09:08)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

18,90 EUR +1,61% (30.08.2019, 09:04)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (30.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe heute den Bericht zum ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht. Die Gesamtleistung habe mit 1,6% einen moderaten Anstieg von 2,46 Mrd. Euro auf 2,50 Mrd. Euro verbuchen können. Das operative EBITDA-Ergebnis sei um 32% von 72 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro gestiegen, beinhalte jedoch einen positiven IFRS 16 Effekt von 19 Mio. Euro. Das Vorsteuerergebnis sei um über 24% von 6,6 Mio. Euro auf 8,2 Mio. Euro gewachsen. Somit sei die Vorsteuermarge lediglich konstant auf dem Vorjahresniveau von nur 0,3% geblieben. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei mit 3,8 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 3,9 Mio. Euro gewesen.Der Auftragsbestand habe erneut ein Rekordlevel erreicht und sei in den ersten sechs Monaten um mehr als 7% auf 7,6 Mrd. Euro gestiegen. Der Auftragseingang habe gegenüber dem Vorjahr um über 14% zugelegt und habe bei 3 Mrd. Euro gelegen. Beide Anstiege seien hier auf die BU1 und BU3 zurückzuführen, während die BU2 aufgrund der selektiven Projektauswahl rückläufig gewesen sei. Während PORR weiterhin hohes Potenzial in den meisten Heimatmärkten sowie in Rumänien, was sich zu einem neuen Heimatmarkt entwickle, sehe, sei die Aussicht für Tschechien und die Slowakei aufgrund der Preisanstiege mehr neutral geworden. Im Quatar/UAE Markt reduziere das Unternehmen seine Projektvolumen und Risiken, während in Großbritannien ein Marktaustritt vor allem aufgrund der Unsicherheiten des Brexit durchgeführt werde. Der norwegische Markt sei derzeit aufgrund des hohen Potenzials im Infrastrukturbereich unter Prüfung, werde jedoch auch als sehr schwierig angesehen.Alles in allem seien die Analysten mit dem ersten Halbjahr zufrieden, welches typischerweise im Vergleich zum zweiten Halbjahr deutlich schwächer sei. Das Unternehmen habe seine Gesamtjahresprognose eines moderaten Anstiegs in der Gesamtleistung erneut bestätigt und die Analysten sähen dies ebenfalls als realistisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PORR-Aktie: