Tradegate-Aktienkurs POLYTEC-Aktie:

8,70 EUR +0,12% (17.12.2019, 12:38)



Wiener Börse Aktienkurs POLYTEC-Aktie:

8,77 EUR +0,80% (17.12.2019, 12:09)



ISIN POLYTEC-Aktie:

AT0000A00XX9



WKN POLYTEC-Aktie:

A0JL31



Ticker-Symbol POLYTEC-Aktie:

P4N



Wien Ticker-Symbol POLYTEC-Aktie:

PYT



Kurzprofil POLYTEC GROUP:



Die POLYTEC GROUP (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wien: PYT) ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen - mit 25 Standorten und über 4.200 Mitarbeitern weltweit. Das österreichische Unternehmen ist Komplettanbieter im Bereich Spritzguss, Spezialist für faserverstärkte Kunststoffe sowie Produzent von Originalzubehörteilen aus Kunststoff und Edelstahl. Als kompetenter Partner bietet POLYTEC zudem individuelle Industrielösungen aus Polyurethan und die zu deren Herstellung notwendigen Anlagen.



POLYTEC zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden, beliefert zunehmend aber auch Märkte außerhalb dieses Sektors. Wichtigste Erfolgskriterien sind innovative Technologien, perfekte Qualität und absolute Liefertreue kombiniert mit wettbewerbsfähigen Kosten.



Sowohl im Bereich Automotive als auch Non-Automotive bietet POLYTEC in allen Segmenten eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe, die vom Design und der Entwicklung der Produkte über die Herstellung von Werkzeugen und Halbzeugen für Faserverbundwerkstoffe sowie Bauteilsimulation und -prüfung bis hin zu nahezu allen verfügbaren kunststoffverarbeitenden Technologien reicht. Darüber hinaus überzeugt POLYTEC in nachgelagerten Prozessen wie Lackierung und Montage sowie Just-in-Time- oder Just-in-Sequence-Lieferung mit exzellenter Performance.



- Konzernsitz: Hörsching, Österreich

- 25 Produktions- und Entwicklungsstandorte in Österreich, Deutschland, Ungarn, Belgien, Niederlande, UK, Tschechien, Slowakei, Türkei, Kanada, USA, China

- Mitarbeiter: run 4.200

- Börsennotierung seit 28.04.2006 (17.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - POLYTEC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die POLYTEC-Aktie (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wien: PYT) unter die Lupe.Die großen Batteriepakete fü die Elektroauto würden Schutz in Form einer großen Kunststoff-Batterieabdeckung brauchen. Und hier komme der österreichische Autozulieferer POLYTEC ins Spiel. Gegenüber dem "Aktionär" sage Finanzvorstand Peter Haidenek: "Wir sind im neuen ID.3 - und vor allem der zugrundeliegenden MEB-Plattform als Lieferant dabei. Das ist sehr wichtig für uns." Denn allein auf der Plattform MEB plane der Volkswagen-Konzern 33 Elektroautomodelle. Neben Batterieabdeckungen könnte POLYTEC spezielle Multi-Aufhängungen liefern.Damit positioniere sich POLYTEC perfekt, um den großen Umbruch der Branche mitzugestalten. Denn die Ablösung des Verbrennermotors durch Elektroautos sei nur noch eine Frage der Zeit. Selbst Porsche setze mittlerweile mit dem Taycan voll auf die Elektromobilität und auch hierfür liefere POLYTEC diverse leichte Kunststoffteile.Insgesamt würden bei POLYTEC nur noch 20% der Umsätze von klassischen Verbrennermotoren-Autos abhängen. 80% der Komponenten würden hingegen in jedem Auto - ob mit Wasserstoff, Batterie oder Benzin betrieben - eingesetzt oder sogar speziell für Autos der Zukunft gebaut. Wachstum für Elektroautoteile sei vorprogrammiert. Während 2019 erst 4% aller Golfs Elektroautos gewesen seien, plane Volkswagen bis 2030 eine glatte Verzehnfachung des Elektroauto-Anteils an seiner Flotte auf 40%. Selbst mit Zellherstellern spricht POLYTEC - bereits die Vorprodukte der VW-Batteriepacks könnten so mit POLYTEC-Know-how ummantelt werden.POLYTEC setze parallel zu VW alles auf diese vielversprechende Elektroauto-Karte und habe die letzten Jahre kräftig in neue Produkte investiert. Die Nettofinanzverbindlichkeiten seien auf mittlerweile 163 Mio. Euro gestiegen. Bei krisenbedingt zuletzt stagnierendem Umsatz werde aber selbst im Umbruchjahr 2019 noch ein operativer Gewinn von 35 Mio. Euro erwartet. 2020 wolle der POLYTEC-Finanzvorstand bereits wieder wachsen.Auf dem niedrigen Kursniveau sei die POLYTEC-Aktie eine spannende Wette auf eine Erholung der Autobranche und den Erfolg der Elektromobilität. Mutige Investoren könnten antizyklisch zuschlagen, so Florian Söllner vom Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze POLYTEC-Aktie: