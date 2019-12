Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PIERER Mobility AG:



Die PIERER Mobility-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG) (vormals KTM Industries AG) ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller ("PTW"). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Sämtliche Antriebstechnologien - vom Verbrennungs- bis Elektromotor - werden in Serie produziert und kommen zum Einsatz. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen eine global führende Rolle einzunehmen.



Durch die Innovationsstärke sieht sich PIERER Mobility als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die strategische Partnerschaft mit Bajaj - Indiens zweitgrößter PTW-Hersteller mit einem Absatz von ca. 4,3 Mio. Zwei- und Dreirädern - festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.



Die PIERER Mobility Gruppe setzt in ihren Kernbereichen im Wesentlichen auf folgende Wachstumsstrategien:



- Organisches Wachstum in den globalen Märkten mit den bestehenden Zweirad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles

- Wachstum durch Übernahme neuer Marken (Konsolidierung)

- Entwicklung von Zweirad-Elektrofahrzeugen im Leistungsbereich von 3 bis 10 kW in strategischer Kooperation mit Bajaj (17.12.2019/ac/a/a)



Haar (www.aktiencheck.de) - PIERER Mobility-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der PIERER Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG).Die PIERER Mobility AG sei aus der Umbenennung der KTM Industries AG entstanden. Großaktionär der Gesellschaft sei die PIERER Industrie AG, die sich im Besitz von Stefan Pierer befinde. Er halte an der PIERER Mobility einen Anteil von über 60% und sei CEO des größten Motorradherstellers in Europa. Ins Geschäft mit Zweirädern sei PIERER vor knapp 30 Jahren eingestiegen, als er sich das Motorradgeschäft der damals insolventen KTM gekauft habe. Mit Sportmotorrädern sei das Unternehmen groß geworden.Die meist verkauften Motorräder würden nicht mehr im Gelände fahren, sondern seien Straßenmodelle. Mit der in 2013 zugekauften Marke Husqvarna von BMW habe Pierer einen Sprung nach vorne gemacht. Die Muttergesellschaft agiere als Holding mit einer Mehrmarkenstrategie auf einer Plattform. Ähnlich zur Autoindustrie sollten auch bei PIERER Mobility mehrere Marken unter einem Dach ihr Zuhause haben. Wie der CEO den Experten bei ihrem Treffen auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt mitgeteilt habe, werde sich der Markt mittelfristig weiter konsolidieren, und die Plattform könne um weitere Marken ergänzt werden."Zu uns würde die eine oder andere Marke in Europa sehr gut passen. Wir verfolgen das Thema, aber derzeit sehe ich wenig Chancen, dass wir zum Zuge kommen können", so Pierer. Interessant für Pierer seien die britischen Motorräder der Marke Triumph oder auch die eine oder andere Marke aus dem Piaggio-Konzern. Wann genau Pierer wieder bei einem größeren Zukauf zum Zuge kommen werde, sei noch offen. Da er auch Präsident der ACEM, der Europäischen Vereinigung von Motoradherstellern, sei, werde er keine Transaktion verpassen.Aber auch ohne Akquisitionen sehe sich der Firmenchef für die nächsten Jahre bestens positioniert. Pierer rechne in den nächsten Jahren mit einem Wachstum aus eigener Kraft. Treiber des Wachstums sei unter anderem die Elektromobilität. E-Mobility sei nicht nur beim Auto das Trendthema schlechthin, sondern auch bei den Zweirädern. "Wir brauchen im Rahmen der Klimapolitik sinnvolle Lösungen für die großen Innenstädte. Die Lösung liegt in E-Motorrädern und E-Rädern. Wir haben mit unserem Joint-Venture Partner E-Bikes im Programm und arbeiten intensiv an neuen E-Motorrädern für den Markt, der in der Zukunft stark wachsen wird. Ich gehe davon aus, dass wir auch mit der Politik bei unseren E-Produkten für die Innenstädte punkten werden und dass derartige umweltschonende Zweiräder stärker gefördert werden", so Pierer.Von den E-Stand-Up-Scootern halte Pierer nichts. "Die fliegen bald aus allen Städten raus und richten mehr Schaden an, als sie der Umwelt helfen." Mit dem indischen Partner Bajaj Auto, der an der KTM AG knapp 50% der Anteile halte, wolle Pierer eine gemeinsame, elektrische 48-Volt-Zweiradplattform bauen, die im Jahr 2022 die Produktion aufnehmen solle. Bereinigt um den Verkauf eines nicht strategischen Unternehmensteils, habe PIERER Mobility in 2018 einen Umsatz von knapp 1,5 Mrd. Euro und ein EBIT von 128,7 Mio. Euro erzielt. Netto habe der Gewinn über 85 Mio. Euro betragen. Abzüglich Minderheitsanteilen hätten noch 41 Mio. Euro in der Kasse oder 1,82 Euro je Aktie geklingelt. Berichtet habe der operative Cashflow bei 85 Mio. Euro gelegen. Capex habe über 150 Mio. Euro betragen, weshalb der Free Cashflow entsprechend negativ ausgefallen sei.Das Unternehmen habe in den letzten Jahren massiv investiert und sei auch stark gewachsen. Erheblich ausgeweitet habe sich das Working Capital. Per Ende Juni belaufe sich die Nettoverschuldung auf über 380 Mio. Euro; bereinigt um IFRS-16 Effekte. Für 2019 erwarte der CEO Capex von etwa 170 Mio. Euro. Trotz der hohen Investitionen solle sich der Free Cashflow positiv entwickeln und bei mindestens 75 Mio. Euro landen. Das wäre ein starker Turnaround im Free Cashflow. Ab 2020 werde sich Capex auf ca. 150 bis 160 Mio. Euro leicht reduzieren. Das werde bei der Cash-Generierung helfen. Pro Jahr wolle der Firmenchef einstellig weiterwachsen, bei einer EBIT-Marge von 8 bis 10%.Die Österreicher würden an der Schweizer Börse notieren. Der Börsenwert liege bei über 1 Mrd. Euro. Vom Hoch bei Kursen von 80 Franken habe das Papier deutlich korrigiert. Bei Kursen um 50 Franken scheine sich die Aktie zu stabilisieren. Derzeit laufe ein Aktienrückkaufprogramm. Das KGV für 2019 liege bei 24. Angesichts der Fantasie durch E-Bikes auf allen Ebenen sowie der Trendumkehr bei den Free Cashflows sowie mittelfristigen Wachstumschancen sei die Bewertung nicht ambitioniert.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die PIERER Mobility-Aktie zum Kauf. (Analyse vom 17.12.2019)