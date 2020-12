XETRA-Aktienkurs PATRIZIA-Aktie:

24,30 EUR 0,00% (02.12.2020, 10:12)



Tradegate-Aktienkurs PATRIZIA-Aktie:

24,20 EUR -0,41% (02.12.2020, 08:48)



ISIN PATRIZIA-Aktie:

DE000PAT1AG3



WKN PATRIZIA-Aktie:

PAT1AG



Ticker-Symbol PATRIZIA-Aktie:

P1Z



Kurzprofil PATRIZIA AG:



Die PATRIZIA AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) ist seit über 35 Jahren als Investment-Manager auf den europäischen Immobilienmärkten tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über ihr etabliertes lokales Netzwerk in allen relevanten Märkten. Als globaler Manager von Immobilien-Investments in Europa agiert das Unternehmen europaweit gleichermaßen als zuverlässiger und unabhängiger Geschäftspartner für große institutionelle und (semi-)professionelle Investoren wie auch für Privatanleger.



PATRIZIA verwaltet derzeit ein Immobilien- und Infrastrukturvermögen von mehr als 44 Milliarden Euro, größtenteils als Investment-Manager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. PATRIZIA setzt sich für verantwortungsvolle Investments und positiven Social Impact ein. Die PATRIZIA Children Foundation hat in den letzten 20 Jahren weltweit über 200.000 bedürftigen Kindern geholfen und ihnen Zugang zu Bildung ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag. (02.12.2020/ac/a/nw)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Arrowstreet Capital, Limited Partnership senkt Short-Position in Aktien der PATRIZIA AG deutlich:Die Shortseller von Arrowstreet Capital, Limited Partnership lassen ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien der PATRIZIA AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) die Offenlegungsschwelle unterschreiten.Die Finanzprofis von Arrowstreet Capital, Limited Partnership mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA, haben am 01.12.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,49% der PATRIZIA-Aktien verringert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den PATRIZIA-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufern der Hedgefonds in den Aktien der PATRIZIA AG: mindestens 0,49%.Börsenplätze PATRIZIA-Aktie: