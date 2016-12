Tradegate-Aktienkurs PANTALEON-Aktie:

62,499 Euro +3,63% (23.12.2016, 11:41)



ISIN PANTALEON-Aktie:

DE000A12UPJ7



WKN PANTALEON-Aktie:

A12UPJ



Ticker-Symbol PANTALEON-Aktie:

PAL



Kurzprofil PANTALEON Entertainment AG:



Die PANTALEON Entertainment AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist ein Medienunternehmen mit starker Fokussierung auf den Bereich Kino. Kern der Geschäftstätigkeit der PANTALEON Entertainment AG und ihrer Tochtergesellschaften bildet die Entwicklung und Herstellung von Kinofilmen sowie die Verwertung der daraus entstehenden Rechte, die in der Regel über weltweit führende Filmverleiher national und international über viele Stufen der Verwertungskette vermarktet werden. Die Basis der PANTALEON Gruppe wurde 2009 mit der Gründung der PANTALEON Entertainment GmbH in Berlin geschaffen.



2016 gehört PANTALEON zu den führenden deutschen Produktionsunternehmen für Kinofilme und innovative Unterhaltungsformate. Der Konzern hat seinen Sitz in Kronberg im Taunus. An den Standorten der Gruppe in Berlin, München und Frankfurt am Main entstehen Kinofilme, die mit Beständigkeit zu den erfolgreichsten nationalen Produktionen des jeweiligen Jahres zählen. 2016 startete PANTALEON mit dem globalen Roll-out ihrer innovativen cloud-basierten Video-on-Demand (VoD) Plattform "pantaflix.com". Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PANTALEONentertainment.com. (23.12.2016/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - PANTALEON-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTALEON Entertainment AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) unter die Lupe.Bei PANTALEON Entertainment AG blicke die Börse gespannt auf die weitere Entwicklung von Pantaflix. Pantaflix.com sei eine innovative Video-on-Demand (VoD)-Plattform. Die Experten hätten bereits hierzu ausführlich berichtet. Wie PANTALEON-Chef Dan Maag den Experten bei ihrem Treffen in Frankfurt mitgeteilt habe, entwickle sich die Startphase von Pantaflix bereits besser als erwartet. Die Plattform stehe nunmehr auch als iOS-App im Apple AppStore zum kostenfreien Download zur Verfügung. Sollte Maag die Plattform tatsächlich zum Erfolg führen, könnte sich die Aktie von PANTALEON nicht nur einmal verdoppeln. Wie zu hören sei, würden derzeit immer mehr und mehr Investoren auf das Unternehmen aufmerksam. PANTALEON könnte 2017 durchaus kräftig durchstarten.Spekulativ ist die PANTALEON-Aktie weiter reizvoll, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 23.12.2016)Börse Frankfurt-Aktienkurs PANTALEON-Aktie:62,00 Euro +1,01% (23.12.2016, 10:58)