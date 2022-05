Börsenplätze PANTAFLIX-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:

1,22 EUR -4,69% (12.05.2022, 09:14)



Xetra-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:

1,24 EUR -3,88% (11.05.2022, 17:36)



ISIN PANTAFLIX-Aktie:

DE000A12UPJ7



WKN PANTAFLIX-Aktie:

A12UPJ



Ticker-Symbol PANTAFLIX-Aktie:

PAL



Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PANTAFLIXgroup.com und www.PANTAFLIX.com. (12.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) weiterhin mit "kaufen" ein.PANTAFLIX habe am Montag vorläufige Finanzkennzahlen für 2021 berichtet, die besser als von Markmann prognostiziert ausgefallen seien. Zudem habe das Unternehmen auch einen Ausblick auf 2022 kommuniziert, der wiederum unter den Analystenerwartungen liege.In 2021 habe PANTAFLIX mit 42,6 Mio. Euro ein Erlösniveau erzielt, das signifikant über Vorjahr (7,8 Mio. Euro) sowie dem avisierten Ziel ("mindestens 30 Mio. Euro") und der Analystenprognose (31,5 Mio. Euro) liege. Grund für die erfreuliche Entwicklung sei die Fertigstellung von deutlich mehr Filmprojekten als im Jahr zuvor. Hierzu würden bspw. der sehr erfolgreiche und exklusiv für Netflix gedrehte Film "Army of Thieves" (MONe: 20,0 Mio. Euro) sowie die Filmprojekte "Oskars Kleid" (7,5 Mio. Euro), "Wolke unterm Dach" (6,5 Mio. Euro) und "Generations Beziehungsunfähig" (5,0 Mio. Euro) gehören.Daneben hätten auch die anderen Gesellschaften u.a. mit Werbekampagnen für Flink, XXXLutz oder Jokolade (CC15) sowie Erlöse aus der PANTAFLIX Technologies im B2B2C-Streaming mit Kunden wie Airbus, Weltbild oder CLIQ zum Wachstum beigetragen. Auf Ergebnisebene habe PANTAFLIX eine Verbesserung des EBITs auf -1,9 Mio. Euro (Vj.: -7,1 Mio. Euro) erreicht und damit das Jahresziel ("-2,5 Mio. Euro bis hin zum Break-Even") sowie die Analystenerwartung (-2,2 Mio. Euro) erfüllt. Neben dem operativen Erfolg durch die oben genannten Projekte habe das Unternehmen hierbei auch von einer erhöhten Kostendisziplin profitiert (u.a. sbA: -38,5% yoy auf 2,4 Mio. Euro).Angesichts mehrerer Erfolgsmeldungen aus 2020 und 2021 sei für Markmann die Meldung zur Wertberichtung der Tochtergesellschaft PANTAFLIX Technologies i.H.v. 12,1 Mio. Euro aufgrund von unter den internen Erwartungen liegendem Wachstum überraschend gekommen. Im Einzelabschluss der PANTAFLIX AG stehe die Technologies-Einheit nun nur noch mit rund 8,0 Mio. Euro in den Büchern. An der zuletzt definierten Ausrichtung (B2B2C-Streaming-Plattform) solle sich nach Unternehmensangaben jedoch nichts ändern.PANTAFLIX habe das Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen. Für 2022/2023 seien bereits aussichtsreiche Projekte in der Pipeline, die jedoch aufgrund der Besonderheiten in der Rechnungslegung erst 2023 sichtbar würden.Nach Anpassung sowie Fortschreibung seines Modells bestätigt Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, sein Kursziel von 2,00 Euro. Das Rating bleibe "kaufen". (Analyse vom 12.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link