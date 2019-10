Tradegate-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:

Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



Münster (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) weiterhin mit dem Votum "speculative buy" ein.Früher als angekündigt und als ursprünglich geplant habe PANTAFLIX am 11. Oktober das erste werbefinanzierte Angebot auf seiner VoD-Plattform gestartet und damit die im Sommer angekündigte strategische Erweiterung erstmals nach außen sichtbar mit Leben gefüllt. Bei dem werbefinanzierten Content handle es sich um die vierte Staffel einer zuvor bei YouTube sehr erfolgreichen Serie, für die sich PANTAFLIX exklusive Erstveröffentlichungsrechte habe sichern können. Mit der ersten Resonanz sei das Unternehmen auf Nachfrage zufrieden und zeige sich zuversichtlich, noch in diesem Jahr erste belastbare Zahlen für das AVoD Modell vorlegen sowie weitere Content-Partner präsentieren zu können.Damit könnte ein erster Schritt gelingen, um das in der Vergangenheit ramponierte Anlegervertrauen wiederaufzubauen und den auch in den letzten Monaten weiterhin sehr schwachen Aktienkurs zu stärken. Der Lackmustest für die neue Strategie komme aber erst im nächsten Jahr, in dem die neuen Vertriebsmodelle AVoD und SVoD komplett ausgerollt würden und zusammen mit dem angekündigten Rekordniveau der Filmproduktion für deutlich verbesserte Zahlen sorgen sollten.Demgegenüber sei das erste Halbjahr 2019 vor allem ergebnisseitig noch schwach ausgefallen, auch das Gesamtjahr dürfte mit einem deutlich höheren Fehlbetrag abgeschlossen werden, als von Jakubowski bisher unterstellt. Der Analyst habe deswegen seine Schätzungen abgesenkt, sehe aber in Relation zu der erneut deutlich gesunkenen Marktkapitalisierung dennoch ein sehr hohes Kurspotenzial von mehr als 150 Prozent. Allerdings basiere dieses Potenzial auf Schätzungen, die noch mit erhöhten Risiken behaftet seien. Dies gelte vor allem für den Erfolg der VoD-Plattform, der sich in der Praxis noch erweisen müsse.