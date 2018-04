Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PANTAFLIXgroup.com und www.PANTAFLIX.com. (23.04.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) unter die Lupe.PANTAFLIX sei ins Visier von Leerverkäufern geraten. Grund sei eine recht ambitionierte Bewertung gewesen. In der Spitze sei das Unternehmen rund 260 Mio. Euro wert gewesen. Das sei natürlich im 1. Schritt recht viel gewesen. Auf Basis des Filmgeschäfts, welches sehr erfolgreich laufe, sei das Unternehmen zweifellos auch bei Kursen von über 100 Euro gut bezahlt. Es bleibe dabei: Die Hoffnungen würden auf der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX liegen.An den Aussichten der Plattform habe sich trotz der jüngsten Kursturbulenzen natürlich gar nichts verändert. Eine derartige Plattform, die uralte Vertriebsstrukturen in der Filmbranche aufbrechen solle, werfe allerdings nicht von heute auf morgen stramme Erlöse ab. Der Launch von PANTAFLIX sei erst vor etwa 16 Monaten gestartet. Das Jahr 2017 habe ganz im Zeichen des Aufbaus und der technischen Umsetzung für einen reibungslosen Abruf von Filmen auf der Plattform gestanden. Diese Arbeiten seien wie geplant umgesetzt worden. "Unsere Plattform steht. Sie läuft technisch einwandfrei", sage den Experten CEO Dan Maag im Hintergrundgespräch.Wie von Anfang an geplant, solle die Vermarktung der VoD-Plattform in diesem Jahr starten. "Wir sind schon mittendrin. 2018 wollen wir den Durchbruch erreichen". Es sei völlig logisch, dass Maag am Anfang noch keine sensationellen Nutzerzahlen kundtun könne. Erst in der 2. Jahreshälfte 2018 könnte er sinnvolle Zahlen und weitere Erwartungen für die Zukunft kommunizieren. Die Leerverkäufer hätten den Mix aus einer hohen Bewertung, die noch kaum mit starken Zahlen der Plattform unterlegt werden könne, sehr gut gesehen. Wie man aus Händlerkreisen höre, hätten sich die Leerverkäufer aus der Aktie im Wesentlichen erst einmal wieder verabschiedet.Aktuell verfüge PANTAFLIX laut dem CEO bereits über eine sechsstellige Nutzerzahl. "Für die erste Phase, ohne große Marketingkampagnen, ist das schon eine ganz ordentliche Zahl." Das Unternehmen setze auf digitales Performance-Marketing und nicht auf teure Marketingkampagnen. Zudem könnten strategische Partner von Interesse sein. Maag arbeite an Partnerschaften, welche die Plattform als White-Label-Lösung nutzen möchten. "Für diverse Ketten, die einen exzellenten Zugang zu Kunden haben, macht eine eigene VoD-Plattform keinen Sinn. Wir können diesen Kunden unsere Plattform als Lösung anbieten. Damit würden wir unsere Bekanntheit erheblich steigern."PANTAFLIX sei eine Plattform, die international Erfolge feiern solle. Die Übersetzung in mehrere Sprachen sei bereits erfolgt. Die Übersetzung auf Mandarin für den chinesischen Markt sei beendet. Für das Geschäft in China habe PANTAFLIX einen Vertrag über ein Joint Venture unterzeichnet. Traditionell seien Geschäfte mit Chinesen zäh. Das sei bei PANTAFLIX nicht anders. "Wir haben uns bei der Partnerschaft etwas mehr Geschwindigkeit erhofft. Es geht in die richtige Richtung. Es entwickelt sich aber langsamer als gewünscht; unsere Erwartungen haben sich aber nicht verändert."In der Summe sei das Zahlenwerk auf der Umsatzseite fast vollständig vom Filmgeschäft geprägt gewesen. Die VoD-Plattform PANTAFLIX habe das Ergebnis des Vorjahres eher belastet. "Der Aufbau von PANTAFLIX war durchaus kostenintensiv. Wir haben viele Entwickler beschäftigt, die bekanntlich teuer sind." Mittelfristig stelle sich durchaus die Frage, ob die Plattform nicht in der Bilanz aktiviert werden müsse. "Eine gute Frage, die wir sicherlich mit dem Wirtschaftsprüfer diskutieren müssen." Für das Jahr 2018 erwarte Maag eine solide Entwicklung im Filmgeschäft. "Wir machen einen guten Job, wenn wir das Niveau des Jahres 2017 erreichen". Hintergrund sei, dass "You are Wanted 2" in den Zahlen 2017 inkludiert sei. "Unsere Filmpipeline ist gut gefüllt. Wir verfolgen wieder einige Projekte mit Matthias Schweighöfer, der übrigens keine längere Auszeit nimmt, sondern bereits voll am Arbeiten ist. Im Filmgeschäft wollen wir weiterwachsen und die Erträge optimieren."Die Unbekannte für 2018 seien die Erlöse aus der VoD-Plattform. Diesbezüglich habe Maag keine Details nennen wollen. "Wir erwarten Umsatzbeiträge aus PANTAFLIX. Für die Höhe ist es zu früh." Da die Plattform längst nicht mehr so viele Entwickler beschäftigen müsse wie in der Aufbauphase, könnte die Einheit auch sehr schnell zum Profit beitragen. 2018 dürfte der Gewinnbeitrag allerdings an den Marketingaufwendungen hängen. "Insgesamt ist unser Ziel, in 2018 nicht weniger zu erreichen als in 2017."PANTAFLIX sei frei von Schulden. In der Kasse dürften rund 20 Mio. Euro Cash schlummern. Eine Kapitalerhöhung sei laut Maag kein Thema. Auch sei kein weiterer Verkauf des Großaktionärs zu erwarten.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" bleiben dabei: Hat PANTAFLIX mit der namensgleichen Plattform Erfolg, sind früher oder später neue Höchstkurse möglich. (Analyse vom 23.04.2018)