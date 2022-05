6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Kurzprofil PALFINGER AG:



Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 11.700 Mitarbeitern, 34 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2021 einen Rekordumsatz von EUR 1,84 Mrd. 2022 feiert PALFINGER unter dem Motto "Celebrating the future since 1932" sein 90jähriges Jubiläum. (05.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Kran-Spezialisten PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) weiterhin zu kaufen.Die Zahlen des Q1 2022 seien von starkem Umsatzwachstum bei gleichzeitigem deutlichen Margendruck determiniert gewesen. Der Umsatz habe um 20% auf EUR 486 Mio. zugelegt. Das EBIT habe allerdings um rund 0,25 kontrahiert und EUR 30,4 Mio. erreicht. Beide Werte hätten vollauf den Analystenschätzungen entsprochen und neben den substanziell gestiegenen Materialkosten vor allem auch Lieferkettenengpässe reflektiert. Entsprechend habe sich die Marge um 360 Basispunkte auf 6,3% verschlechtert. Aufgrund höherer Minderheitenanteile habe der Gewinn je Aktie mit EUR 0,39 knapp 20% unter der Analystenprognose gelegen.Aufgrund des gestiegenen Umlaufvermögens sei der operative Cashflow in Q1 mit EUR -9 Mio. im negativen Bereich gewesen. Die Nettoverschuldung sei von EUR 477 Mio. per Jahresende 2021 auf EUR 542 Mio. gestiegen. Darin enthalten sei bereits die Dividendenausschüttung.Wie zu erwarten gewesen sei, habe es aufgrund der geringen Visibilität vorerst keinen quantitativen Ausblick seitens des Managements gegeben. Als primäre Herausforderungen seien weiterhin die Knappheit bei Halbleitern und die Produktionsunterbrechungen bei Kabelnetzen, wofür die Ukraine ein wichtiger Produktionsstandort sei, zu nennen. Beide Bereiche würden PALFINGER sowohl direkt, in Form von Komponenten für die eigenen Kräne, als auch indirekt, über niedrigere Produktionsraten bei den LKW-Herstellern tangieren (z.B. habe MAN weitreichende Stillstände bekannt geben müssen).Die zuletzt von PALFINGER implementierte Produktionskürzung in den europäischen Werken um rund 10% sei bestätigt worden. Diese betreffe einige Produktgruppen wie z.B. Lade-, Forst- und Recyclingkräne. Ob ab Juli ein deutliches Hochfahren wieder möglich sei, werde nicht zuletzt von den Entwicklungen auf den Beschaffungs- und Rohstoffmärkten abhängen.Aufgrund des Exportverbots russischer Produzenten hätten die Stahlpreise in Europe zuletzt deutlich angezogen und die Höchststände aus dem Jahr 2021 übertroffen. Da PALFINGER in Erwartung fallender Preise den Bedarf über einen kürzeren Zeitraum als sonst üblich abgesichert habe, werde der Stahlpreisanstieg in der Kostenbasis des H2 2022 seinen Niederschlag finden.Um besser gegen Kosteninflation gewappnet zu sein, plane das Management dynamische Preisschemata, primär in Europa, einzuführen. Die wesentlichen Kostenpositionen sollten dabei an Indices gekoppelt sein. Würden vordefinierte Schwellwerte erreicht, führe dies zu einer Anpassung des Preises.Mittel- und langfristig habe PALFINGER ambitionierte Wachstums- und Ertragsziele. So sollten der Umsatz bis 2024 auf EUR 2,3 Mrd. und die EBIT-Marge auf 10% erhöht werden. Bis 2030 solle die Umsatzmarke von EUR 3 Mrd. (organisch) erreicht werden. Gegenüber 2021 impliziere dies ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von rund 6%. Eine überdurchschnittliche Expansion solle dabei in Nord- und Lateinamerika sowie in Asien erzielt werden.Im Nachgang der im Rahmen ihrer Erwartung gelegenen Ergebnisse des Q1 2022 haben Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihre Schätzungen sowie das Kursziel von EUR 33,00 unverändert gelassen und bestätigen die "Kauf"-Empfehlung. Entgegen der üblichen Saisonalität würden die Analysten ein schwaches Q2 erwarten, bevor dann im H2 weitere Preiserhöhungen und höhere Auslieferungen dem Margendruck wieder entgegenwirken sollten. Aus aktueller Sicht könnte die operative Profitabilität des Q1 eine Indikation für das Gesamtjahr sein. Nach Meinung der Analysten diskontiere der aktuelle Kurs eine Ertragskraft, die unter dem längerfristigen Schnitt liege. Unter der Annahme einer Verbesserung der Lieferketten und keinem inkrementellen Kostendruck, könnte dieses Niveau im GJ 2023e wieder erreicht werden, zumal verstärkt der Effekt der mehrfachen Preiserhöhungen durschlagen sollte. Angesichts der massiven Herausforderungen in den nächsten Quartalen seien jedoch vermutlich politische bzw. makroökonomische Faktoren die wesentlichen kurzfristigen Treiber. (Analyse vom 05.05.2022)