ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (13.09.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Ende März hätten die Experten die Aktie von PAION bei Kursen von 2,20 Euro zum Kauf empfohlen. In der Spitze sei das Papier auf fast 2,60 Euro geklettert. Wie vorab berichtet, habe sich PAION-CEO Wolfgang Söhngen über die Europäische Investitionsbank ein Darlehen im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro gesichert. Die Verzinsung dürfte sich auf etwa 10% belaufen. Die Experten von "Vorstandswoche.de" waren der Meinung, dass PAION mit dieser Finanzierung erst einmal Ruhe hat. Nunmehr habe Söhngen allerdings verkündet, dass er mit Yorkville Advisors Global eine Vereinbarung über eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro in Form von Wandelschuldverschreibungen geschlossen habe. Derartige Finanzierungen mit Yorkville würden die Experten grundsätzlich für unseriös halten. Die Amerikaner seien kein Investor, der ernstes Interesse an der Gesellschaft habe. Die Aktie sei nach oben erst einmal Brief.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten zum Verkauf. (Analyse vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:2,30 EUR -0,43% (13.09.2019, 09:22)Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:2,33 EUR +0,87% (13.09.2019, 09:19)