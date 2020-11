Börsenplätze PAION-Aktie:



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (23.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF).19. November 2020 habe die PAION AG berichtet, dass Remimazolam das EU-Phase-III-Programm in Allgemeinanästhesie habe beenden können. Basierend auf den Daten der Pivotal-Studie habe Remimazolam hinsichtlich der anästhetischen Wirkung keine Unterlegenheit gegenüber Propofol und im Vergleich zu Propofol eine überlegene hämodynamische Stabilität gezeigt. Durch die Daten des primären Endpunkts habe sich eine Nichtunterlegenheit mit einem Narcotrendindex (NCT) unter 60 mit 95,7% (n=235) der Zeit mit Remimazolam und 99,1% (n=92) mit Propofol auf einem signifikanten Level von p=0,0001 gezeigt. Der wichtigste sekundäre Endpunkt habe ebenfalls eine überlegene hämodynamische Stabilität von Remimazolam im Vergleich zu Propofol mit einer Anzahl von hämodynamischen Ereignissen pro Patient 62,62 ± 39,46 (n=270) mit Remimazolam und 71,03 ± 41,12 (n=95) mit Propofol (p=0,0151) gezeigt.PAION bereite die Einreichung einer Erweiterung des Zulassungsantrags vor: Da Remimazolam im Rahmen des Sedierungsverfahrens in der EU bereits einer regulatorischen Prüfung unterzogen werde, werde mit einer Entscheidung über die Marktzulassung in der ersten Hälfte des Jahres 2021 gerechnet. Basierend auf dieser Annahme plane PAION, eine Erweiterung der Marktzulassung für Remimazolam für die Allgemeinanästhesie einzureichen. Es sei zu beachten, dass eine Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP; Committee for Medicinal Products for Human Use) bis Ende Januar 2021 erwartet werde.ASA III/IV: An mehr als 20 europäischen Standorten seien 424 ASA-III/IV-Patienten (Klassifizierung III bis IV der American Society of Anesthesiologists) in einen randomisierten, einzelblinden, propofol-kontrollierten, konfirmatorischen Phase-III-Versuch aufgenommen worden, um sich einer geplanten Operation zu unterziehen.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, hält daher an seinem Kursziel von 5 EUR pro PAION-Aktie fest und bekräftigt seine Kaufempfehlung. (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.