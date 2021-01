Börsenplätze PAION-Aktie:



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (29.01.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF).PAION habe kürzlich eine exklusive Lizenzvereinbarung mit La Jolla Pharmaceutical veröffentlicht. Diese Vereinbarung sehe vor, dass PAION die Vermarktung von zwei zugelassenen Produkten im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), in Großbritannien und in der Schweiz übernehme. Diese beiden Medikamente seien GIAPREZA ™ und XERAVA™. In der Vereinbarung verpflichte sich PAION zur Zahlung einer Vorauszahlung in Höhe von 22,5 Mio. USD sowie zu möglichen kommerziellen Meilensteinzahlungen von bis zu 109,5 Mio. USD.Darüber hinaus erhalte La Jolla Pharmaceutical Company zweistellige, gestaffelte Lizenzzahlungen auf Basis des Nettoumsatzes dieser beiden Medikamente. Neben Finanzmitteln in Höhe von 22 Mio. Euro habe PAION Darlehensfazilitäten bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) von zwei Tranchen a 12,5 Mio. Euro, die bereits zur Verfügung stünden, sowie einer dritten Tranche von 7,5 Mio. Euro, die in Kürze verfügbar sein werde. Ein spannender Teil dieser Nachricht sei, dass PAION eine komplette kommerzielle Organisation in Europa für diese beiden Produkte (auch Remimazolam) aufbauen werde, um sich auf Markteinführungen in 2021 vorzubereiten.Die Schätzungen des Analysten für diese beiden neuen Medikamente würden einige wichtige Elemente wie die adressierbare Patientenpopulation (z.B. Diagnose- und Behandlungsraten) und die Adhärenz und Compliance für diese Medikamente umfassen. Durch den Aufbau der kompletten Organisation habe er in seinem Modell die Kosten für Vertrieb, Marketing und G&A berücksichtigt.PAION habe zusätzlich die Entwicklungskosten zu übernehmen, die er als F&E-Kosten nach der Zulassung betrachte, die in der Realität bei vielen Medikamenten anfallen würden. Unter Berücksichtigung der anderen Mitbewerberprodukte für GIAPREZATM und XERAVATM habe er für 2025e ein EBIT für GIAPREZATM von 23 Mio. Euro und 12 Mio. Euro für XERAVATM geschätzt. Aus Sicht des Analysten sei diese Vereinbarung vielversprechend, da er PAION die Kompetenz für den Aufbau der kommerziellen Organisation im EWR zutraue.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die PAION-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 5,00 auf EUR 5,50 angehoben. (Analyse vom 26.01.2021)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.