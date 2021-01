Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (11.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aachener Biopharma-Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Das Biotech-Unternehmen verbuche die nächste Zulassung für Remimazolam (Handelsname Byfavo). Fortan könne das Narkosemittel in Südkorea in der Allgemeinanästhesie zum Einsatz kommen. Einmal mehr verpuffe die Nachricht allerdings wirkungslos, der positive Newsflow perle an der PAION-Aktie ab.Am Donnerstag habe PAION bereits grünes Licht aus Südkorea für Byfavo in der Allgemeinanästhesie gemeldet. Die Zulassung habe eine Meilensteinzahlung in Höhe von einer Million Euro von Hana Pharm an die Aachener ausgelöst."Mit der nächsten Zulassung beginnt das Jahr 2021 für PAION vielversprechend und wir gratulieren Hana Pharm zu diesem Erfolg", so PAION-CEO Dr. Jim Phillips zu dieser Nachricht.Zulassungen seien für PAION enorm wichtig. Jedoch müsse das Unternehmen in den kommenden Quartalen beweisen, dass Byfavo auch vom Markt angenommen werde und sich dies dann in einer dynamischen Umsatzentwicklung widerspiegele.Die PAION-Aktie bleibt eine spekulative Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PAION-Aktie: