Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (12.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF).PAION habe kürzlich bekannt gegeben, dass Remimazolam (BYFAVO) über seinen US-Lizenznehmer Acacia Pharma nun auch auf dem US-Markt erhältlich sei. BYFAVO sei indiziert für die Einleitung und Aufrechterhaltung einer prozeduralen Sedierung (PS) bei Erwachsenen, die sich einem Eingriff von 30 Minuten oder weniger unterziehen würden. In den letzten zwei Jahren habe Acacia Pharma eigene Teams aufgebaut, um sowohl BYFAVO als auch BARHEMSYS in den USA mit eigenen Vertriebskanälen zu vermarkten. BARHEMSYS gehöre zur Medikamentenklasse der verschiedenen Antiemetika und werde bei postoperativer Übelkeit und Erbrechen (PONV) eingesetzt. Im ersten Jahr der Markteinführung sei die Aufnahme von BYFAVO in die Liste der Krankenhausformulare das erste Ziel des kommerziellen Teams von Acacia.Die jüngsten bevölkerungsbasierten Modellierungsstudien (z.B. The Lancet Oncology) würden auf einen steigenden Bedarf an Krebschirurgie in den nächsten zwei Jahrzehnten hindeuten. Die Daten führen uns in eine Zukunft, in der die Nachfrage nach Anästhesiepersonal steigt und damit auch der Anästhesiemarkt, so Dr. Mohamad Vaseghi, Analyst von FMR Research. Diese Studien seien in mehr als 180 Ländern durchgeführt und nach Einkommensgruppen klassifiziert worden, einschließlich Ländern mit hohem, niedrigem und niedrigem bis mittlerem Einkommen. In Ländern mit hohem Einkommen dürfte sich das Personal in der Anästhesie daher um fast das 5,5-fache erhöhen. Auch in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen sei der erwartete Anstieg der Arbeitskräfte beeindruckend. Die Daten seien zuverlässig, da sie angemessene Methoden und auch unterstützende Daten aus Quellen wie GLOBOCAN verwendet hätten. Diese Studien und Modelle würden auch die Bereiche abdecken, in denen PAION aktiv sei oder sein werde.In der Anästhesie, die Absatzpotenziale für PAION auf Basis der oben beschriebenen Markterwartungen seien das Ergebnis einer intelligenten Vertriebsstrategie sowie einer weiter steigenden, robusten Nachfrage nach Anästhesiepersonal und Anästhesieprodukten.Daher behält Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, sein Kursziel von EUR 5,50 bei und bekräftigt seine "kaufen"-Empfehlung für die PAION-Aktie. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.