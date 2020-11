Börsenplätze PAION-Aktie:



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (12.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) weiterhin zu kaufen.Mit der Einstufung von BYFAVO (Remimazolam) als Medikament nach Schedule IV durch die Drug Enforcement Administration (DEA) sei die letzte Hürde vor der Markteinführung in den USA genommen. Vaseghi erwarte daher, dass BYFAVO in den USA gegen Ende des Jahres 2020 kommerziell erhältlich sein werde (2020 rechne der Analyst noch mit keinen Lizenzgebühren). Somit habe PAION nun in drei Hauptmärkten - USA, Japan und China - wichtige Meilensteine erreicht. In der EU sei für die Vollnarkose die Patientenrekrutierung für die Phase III abgeschlossen und Vaseghi gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen Topline-Daten erscheinen würden. In Europa möchte PAION mit der Annahme einer Zulassung im Bereich der Kurzsedierung (KS, die endgültige Entscheidung über den Zulassungsantrag (MAA) werde im H1/2021 erwartet) und positiven Daten aus der Phase-III-Studie für die Allgemeinanästhesie (GA) eine Erweiterung des MAA-Zulassungsantrags für Remimazolam für GA zum Zeitpunkt der Zulassung des MAA für KS erreichen.Der Umsatz in 9M/2020 belaufe sich auf 19,3 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 7,5 Mio. Euro). Dieser Anstieg resultiere im Wesentlichen aus den Marktzulassungen von Remimazolam in China, Japan und den USA sowie der Lizenzerweiterung für Remimazolam, die im Januar 2020 mit Hana Pharm unterzeichnet werde. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung hätten sich im gleichen Zeitraum auf 8,5 Mio. Euro belaufen (Vorjahreszeitraum: 9,7 Mio. Euro) und hauptsächlich aus der EU-Phase III-Studie in GA resultiert. Der Periodenüberschuss belaufe sich auf 5,7 Mio. Euro im Vergleich zu einem Periodenfehlbetrag von 3,4 Mio. Euro in 9M/2019 aufgrund von höheren Einnahmen. Der Finanzmittelbestand habe sich zum 30. September 2020 auf 24,5Mio. Euro belaufen (31. Dezember 2019: 5,7Mio. Euro). Vaseghi habe seine Schätzungen nur marginal den Q3-Zahlen entsprechend angepasst.In den verbleibenden Monaten des Jahres 2020 konzentriere sich PAION auf die europäische Phase-III-Studie für die GA, die Marktzulassung in der EU und anderen Ländern sowie die Marktvorbereitung für die Einführung von Remimazolam in anderen Gebieten.Remimazolam in anderen Ländern: Der Lizenznehmer Mundipharma in Japan habe Anerem® für GA (Remimazolam) Mitte 2020 als erstes kommerzielles Produkt auf den Markt gebracht. In China habe der Lizenznehmer Yichang Humanwell in Q3/2020 auch Ruima® für KS (Remimazolam) eingeführt. PAION erkläre, dass die Lizenzgebühren und Einnahmen in 2020 fällig stehen würden. In Südkorea erwarte der Lizenznehmer Hana Pharm die Marktzulassung in der GA noch dieses Jahr.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt sein Kursziel von 5,00 EUR und bestätigt seine Kaufempfehlung für die PAION-Aktie. (Analyse vom 12.11.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.