In der Türkei habe die Notenbank-Entscheidung im Fokus gestanden. Die Zentralbank habe am 25. Juli den Leitzins um 4,25 Prozentpunkte gesenkt. Volkswirte hätten mit einer Senkung um 2,0 bis 3,0 Punkte gerechnet. Der Zentralbank zufolge hätten die Daten auf eine moderate Wirtschaftserholung hingedeutet. Die Kapitalmärkte hätten verhalten positiv reagiert, die Türkische Lira habe an Wert gewonnen (auf Monatssicht, gegen US-Dollar: 3,8 Prozent). Mittelfristig dürfte die Währung aber wohl wieder unter Druck kommen nicht zuletzt aufgrund der Zweifel an der Unabhängigkeit der Zentralbank. Präsident Erdogan habe Anfang Juli den Notenbank-Präsidenten ausgetauscht. Der Aktienmarkt habe im Juli 5,8 Prozent zugelegt (BIST-Index, in Lokalwährung). Auch die Entscheidung von Volkswagen, ein neues Autowerk in der Türkei zu bauen, habe den Börsen Auftrieb gegeben.



Russische Aktien seien vom fallenden Ölpreis belastet worden (MICEX-Index, in Lokalwährung: -1,0 Prozent). Der in US-Dollar notierende RTS-Index habe 1,5 Prozent verloren. In Tschechien (PX-Index: 1,4 Prozent) und Ungarn (BUX-Index: 1,2 Prozent) hätten Kurszuwächse verzeichnet werden können, während Polen mit -0,9 Prozent (WIG-Index) im Minus geschlossen habe.



Der Fortgang der Geldpolitik und die Entwicklung des konjunkturellen Umfelds seien entscheidende Einflussfaktoren für die Börsen Osteuropas. (Ausgabe vom 07.08.2019) (12.08.2019/ac/a/m)







Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe-Index habe in Lokalwährung 1,5 Prozent verloren. In US-Dollar gerechnet hätten die Börsen 2,7 Prozent abgegeben. Auch in diesem Monat habe sich das konjunkturelle Bild weiter abgeschwächt, wohingegen die Geldpolitik weiter unterstützt habe. Hoffnungen der Investoren auf Lockerungsmaßnahmen hätten die Aktienmärkte im Vorfeld der Sitzung der Europäische Zentralbank (EZB) steigen lassen. Die Notenbank habe dann auch entsprechende Schritte angekündigt. Die Börsen hätten im Nachgang der Sitzung allerdings etwas abgegeben, da Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi in der Pressekonferenz von den Investoren also nicht mehr so expansiv interpretiert worden seien.