Die russischen Börsen hätten im Berichtsmonat leichte Zuwächse verzeichnet. Der MICEX-Index habe in Lokalwährung 0,3 Prozent fester geschlossen. Da der Russische Rubel gegenüber dem US-Dollar um 3,0 Prozent an Wert zugelegt habe, habe der in US-Dollar notierende RTS-Index 3,1 Prozent gewonnen. Im Fokus der Investoren habe die Zinsentscheidung der russischen Notenbank gestanden. Die Zentralbanker hätten den geldpolitischen Schlüsselsatz um 0,25 Prozentpunkte auf 7,00 Prozent gesenkt. Die Verbraucherpreisentwicklung habe den Spielraum dafür gegeben, denn die recht hohe Inflation sei zuletzt deutlich zurückgegangen.



Die wirtschaftliche Lage in der Türkei erhole sich allmählich wieder. Das Bruttoinlandsprodukt sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 1,2 Prozent gewachsen. Belastend habe aber die Tatsache gewirkt, dass sich das Vertrauen der Unternehmen zuletzt deutlich eingetrübt habe: Der von der Notenbank veröffentlichte Indikator sei im September von 102,5 auf 98,8 Zähler zurückgegangen. In dieser Gemengelage habe die türkische Börse in Lokalwährung 8,6 Prozent hinzugewonnen (BIST-Index). Auch die Türkische Lira habe gegenüber dem US-Dollar um 3,2 Prozent fester geschlossen.



Der Fokus der Marktteilnehmer in Polen habe auf den Parlamentswahlen gelegen, die am 13. Oktober stattgefunden hätten. Im Vorfeld der Wahlen habe die Regierung bekannt gegeben, den Mindestlohn anzuheben, was eine positive Kursreaktion zur Folge gehabt habe. Allerdings seien die personalintensiven Branchen unter Druck gekommen. Auf Monatssicht habe der polnische Aktienmarkt 1,0 Prozent (WIG-Index) gewonnen.



Für die Börsen in Osteuropa werde in den kommenden Wochen entscheidend sein, wie sich das konjunkturelle Umfeld entwickle.







Die osteuropäischen Aktienmärkte legten im September leicht zu, so die Experten von Union Investment.Der MSCI Emerging Markets Eastern Europe-Index habe in Lokalwährung 0,8 Prozent gewonnen. In US-Dollar gerechnet hätten die Börsen um 2,2 Prozent zugelegt.