TokioBonn (www.aktiencheck.de) - 15 Länder in Asien und dem Pazifikraum haben nach acht Jahren Verhandlungen das Abkommen "Regional Comprehensive Economic Partnership" (RCEP) über die größte Freihandelszone der Welt geschlossen, so die Analysten von Postbank Research.



Auf mittlere Sicht sollten bis zu 92 Prozent aller Zölle zwischen den einzelnen Staaten abgebaut werden. An den Aktienbörsen Asiens seien daraufhin vor allem Automobil- und Technologieaktien gefragt gewesen. Im japanischen Nikkei 225-Index (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) - in dem Industrieunternehmen momentan ein Gewicht von 25 Prozent besitzen würden - seien Autoaktien um rund fünf Prozent gestiegen. Auch Technologieunternehmen - die zehn Prozent des Nikkei 225 ausmachen würden - seien in ähnlicher Größenordnung aufwärts geklettert. In Südkorea habe der Sektor in einer ersten Reaktion ebenfalls zu den Gewinnern gehört. Mit einer fortlaufenden Erholung der Konjunktur in Asien beziehungsweise weltweit dürften Firmen aus diesen Sektoren weiteres Potenzial bieten. (17.11.2020/ac/a/m)