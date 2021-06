Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Orphazyme A/S (ISIN: DK0060910917, WKN: A2H7EV, Ticker-Symbol: 1TB) ist ein in Dänemark ansässiges Unternehmen, das in der biopharmazeutischen Industrie tätig ist. Es entwickelt neue Therapien für die Behandlung einer Familie von genetischen Störungen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der präklinischen Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von lysosomalen Speicherkrankheiten (LSDs), einer Gruppe von etwa 50 genetischen Störungen, die sich aus dem Mangel an lysosomalen Enzymen oder anderen lysosomalen Komponenten ergeben, und Proteinaggregationserkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Orphazyme-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Orphazyme A/S (ISIN: DK0060910917, WKN: A2H7EV, Ticker-Symbol: 1TB) unter die Lupe.Wer glaube, dass die Kurs-Kapriolen bei GameStop, AMC oder windeln.de irrsinnig seien, habe Orphazyme noch nicht gesehen. Die ADS des dänischen Biotechnologie-Unternehmens seien am Donnerstag in den USA fast 1.400 Prozent in die Höhe geschossen. Auslöser seien wieder einmal die Zocker gewesen, die sich auf Reddit und in sozialen Medien organisieren würden.Die American Depositary Shares (ADS) von Orphazyme hätten am Donnerstag in der Spitze 1.387 Prozent zugelegt und mit einem Plus von 302 Prozent geschlossen. In der Folge sei am Freitag der Kurs der Aktie in Kopenhagen um aktuell über 100 Prozent nach oben gesprungen.Dagegen scheine in den USA das Interesse am Freitag bereits wieder weitestgehend verfolgen. Die ADS der Dänen stünden momentan mehr als 45 Prozent im Minus.Die die US-Finanzaufsicht SEC habe diese Woche angekündigt, aufgrund der Kurs-Sprünge bei den Meme-Aktien die Märkte auf Anzeichen von Manipulationen zu untersuchen.Orphazyme selbst habe am Freitag Anleger davor gewarnt, sich an der Zockerei mit der Aktie zu beteiligen. Auch "Der Aktionär" wird nicht müde zu betonen, dass es sich bei derartigen Spekulationen in keiner Weise um seriöses Investieren handelt, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 11.06.2021)