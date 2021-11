Börsenplätze Orocobre-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

5,902 EUR -0,40% (12.11.2021, 17:11)



ISIN Orocobre-Aktie:

AU000000ORE0



WKN Orocobre-Aktie:

A0M61S



ASX-Ticker-Symbol Orocobre-Aktie:

ORE



Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (12.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lithium-Unternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des australischen Lithium-Produzenten Orocobre sei einer der Highflyer über den Sommer hinweg gewesen. Die Übernahme von Galaxy Resources sei praktisch von allen Analysten gelobt worden und die Aktie sei deutlich gestiegen. Doch in den vergangenen Wochen sei es etwas ruhiger geworden um die Aktie. Doch das Papier scheine einen neuen Anlauf in Richtung frisches Allzeithoch zu nehmen.Der Konzern habe ordentliche Quartalszahlen gemeldet. Auf Mt Cattlin habe der Konzern ein neues Rekordquartal verbuchen können. 67.931 Tonnen Spodumenkonzetrat habe der Konzern produziert. Der Konzern habe einen durchschnittlichen Preis von 779 Dollar je Tonne erzielt. Auch die Verträge für das vierte Quartal und auch für Anfang Januar seien schon geschlossen und Orocobre werde hier 1.650 Dollar je Tonne erhalten - also fast die doppelte Summe wie noch im dritten Quartal. Die Produktionskosten lägen bei rund 351 Dollar je Tonne. Auf Olaroz habe der Konzern 2.802 Tonnen Lithium-Karbonat produziert. 58 Prozent davon seien in Batterie-Qualität und damit mehr als die angepeilten 50 Prozent gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link