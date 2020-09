Tradegate-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

1,5085 EUR -1,37% (24.09.2020, 18:42)



ASE-Aktienkurs Orocobre-Aktie:

2,55 AUD -1,92% (24.09.2020, 08:10)



ISIN Orocobre-Aktie:

AU000000ORE0



WKN Orocobre-Aktie:

A0M61S



ASX-Ticker-Symbol Orocobre-Aktie:

ORE



Kurzprofil Orocobre Limited:



Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Lithium und Kali, dessen wichtigstes Kapital das Projekt Salar de Olaroz Lithium-Potash im Nordwesten Argentiniens ist. (24.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Orocobre-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Lithium-Unternehmens Orocobre Limited (ISIN: AU000000ORE0, WKN: A0M61S, ASX: ORE) unter die Lupe.Auch Orocobre habe unter den Lithium-Plänen von Tesla gelitten. Aber schon früher sei die Aktie wie andere Lithium-Werte oft unter Druck gewesen. Das hänge natürlich mit der Entwicklung der Lithium-Preise zusammen. Das australische Unternehmen sei in die roten Zahlen gerutscht, weil es relativ hohe Produktionskosten habe und die Verkaufspreise nicht hätten erzielt werden können wie sonst. Aber auch die Kapitalerhöhung sei an der Börse nicht gut angekommen und die neuen Projekte würden nicht so gut wie erhofft laufen. Der Lithium-Markt werde aber wieder nach oben kommen und dann werde auch Orocobre interessant. Anleger sollten jedoch erstmal die weitere Entwicklung abwarten, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.09.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Orocobre-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Orocobre-Aktie:1,486 EUR -5,98% (24.09.2020, 18:01)