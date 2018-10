TSX Venture Exchange-Aktienkurs OrganiGram-Aktie:

7,21 CAD -3,22% (09.10.2018, 23:40)



Tradegate-Aktienkurs OrganiGram-Aktie:

4,94 EUR +1,23% (10.10.2018, 12:02)



ISIN OrganiGram-Aktie:

CA68620P1018



WKN OrganiGram-Aktie:

A12AQF



Ticker-Symbol OrganiGram-Aktie:

0OG



CVE Ticker-Symbol OrganiGram-Aktie:

OGI



Kurzprofil OrganiGram Holdings Inc.:



OrganiGram Holding Inc. (ISIN: CA68620P1018, WKN: A12AQF, Ticker-Symbol: 0OG, CVE-Ticker-Symbol: OGI) ist ein Marihuana-Produzent mit Sitz in Moncton (Kanada). (10.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OrganiGram-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die OrganiGram-Aktie (ISIN: CA68620P1018, WKN: A12AQF, Ticker-Symbol: 0OG, CVE-Ticker-Symbol: OGI) unter die Lupe.Nur noch eine Woche bis zur Legalisierung von Marihuana in Kanada. Die bekannten Größen wie Aurora Cannabis, Tilray und Canopy Growth seien bereit für den Boom. Aber auch kleinere Pot-Stocks wollten sich ein Stück vom Kuchen abschneiden. Dazu gehöre u.a. OrganiGram. Ähnlich wie Canopy Growth könne das kanadische Unternehmen bereits mit einem Getränkehersteller als Partner auftrumpfen: Nova Scotia Liquor Corporation (NSLC).Mit der Legalisierungswelle in Kanada und Teilen der USA würden Analysten mit einem starken Umsatzwachstum rechnen. Schätzungen zufolge sollten im Geschäftsjahr 2018, welches OrganiGram Ende August buchhalterisch beendet habe, Umsätze von 11 Mio. Dollar zu Buche stehen und unter dem Strich eine schwarze Null. Im kommenden Fiskaljahr solle dann so richtig die Post abgehen. Laufe der Vertrieb in den Stores von Nova Scotia Liquor Corporation erfolgreich an und OrganiGram könne weitere Vertriebsrechte in ausstehenden Provinzen ergattern, sollte sich der steile Aufwärtstrend fortsetzen.Investoren mit ganz starken Nerven könnten sich eine kleine Position von OrganiGram ins Depot legen. Auftrag limitieren und Stopp bei 3,60 Euro setzen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie: