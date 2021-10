Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:

9,423 EUR -0,44% (27.10.2021, 15:17)



Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

9,453 EUR +0,10% (27.10.2021, 15:42)





ISIN Orange-Aktie:

FR0000133308



WKN Orange-Aktie:

906849



Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FTE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Orange-Aktie:

ORA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FNCTF



Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (27.10.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF), senkt aber das Kursziel von 11,50 auf 11 Euro.Mit Ausnahme von Spanien und mit Einschränkungen auch Frankreich zeige der Telekom-Konzern eine dynamische und vielversprechende Entwicklung, so dass sich das Unternehmen insgesamt mittelfristig auf einem profitablen Wachstumskurs bewegen sollte, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Aus der laufenden Transformation in Spanien hätten sich Donie aber schnellere Positiveffekte erhofft.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse sei Kaufempfehlung für die Orange-Aktie und reduziert das Kursziel von 11,50 auf 11 Euro.(Analyse vom 27.10.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Orange-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Orange S.A.: Keine vorhanden.Börsenplätze Orange-Aktie: