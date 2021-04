Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (27.04.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF).Der Umsatz sei in Q1/2021 um 0,8% (auf vergleichbarer Basis (lfl.): +0,5%) y/y gesunken und habe damit im Rahmen der Erwartungen gelegen. Allerdings habe nun im Heimatmarkt ein Erlösrückgang von -0,6% y/y verzeichnet werden müssen. Auch in Europa seien die Erlöse rückläufig gewesen (-3,8% y/y), wobei dieser besonders deutlich in Spanien (-7,7% y/y) ausgefallen sei. Darüber hinaus habe die Region Afrika und Naher Osten erneut ein Erlöswachstum verzeichnen können (+3,0% y/y). Das um Leasingkosten bereinigte Konzern-EBITDA habe sich um 1,4% (lfl.: -0,3%) auf 2,57 (Vj.: 2,60; Analystenerwartung: 3,13; Marktkonsens: 2,56) Mrd. Euro reduziert, womit die Analystenerwartung zwar verfehlt, die Markterwartung aber habe erfüllt werden können. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden. Jost habe seine EPS-Schätzungen unverändert gelassen (2021e: 1,03 Euro; 2022e: 1,09 Euro).Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Orange-Aktie in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; seine Dividendenerwartung: 0,70 Euro/Aktie) von >10% weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde bei 13,00 Euro belassen. (Analyse vom 27.04.2021)