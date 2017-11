ISIN Orange-Aktie:

Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (17.11.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andrew Lee von Goldman Sachs:Andrew Lee, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) weiterhin zu kaufen.Die letzten Zahlen seien stark ausgefallen, so der Analyst. Im Vergleich mit anderen französischen Telekom-Unternehmen sei Orange letztlich am besten vorangekommen.Andrew Lee, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat die Orange-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. (Analyse vom 17.11.2017)Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:14,13 EUR +0,53% (17.11.2017, 09:18)Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:14,09 EUR +0,14% (17.11.2017, 13:37)