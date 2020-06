Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (23.06.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Oracle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Seit dem Märztief bei 39,71 USD habe sich die Oracle-Aktie dynamisch erholt. Diese Entwicklung sorge für eine extrem spannende Ausgangslage. Zunächst habe der Technologietitel damit den Abwärtstrend seit Sommer 2019 (akt. bei 53,42 USD) zu den Akten legen können. Darüber hinaus würden die Zugewinne der abgelaufenen Woche für die Ausprägung eines bemerkenswerten "bullish engulfing" sorgen, welches die Kerzenkörper der acht(!) vorangegangenen Wochen umschließe. Zu guter Letzt könne die Kursentwicklung der letzten zwei Monate als Schiebezone zwischen 51 USD und 55 USD interpretiert werden. Gelinge der nachhaltige Ausbruch aus dieser Tradingrange, würde also ein doppelter Kurstreiber vorliegen. Aus der Höhe des Konsolidierungsmusters ergebe sich ein Mindestkursziel von gut 59 USD, so dass sogar das Bewegungshoch von Juli 2019 bei 60,50 USD wieder in Schlagdistanz rücke.Zu der vielversprechenden Chartlage kämen einige hoffnungsvolle Indikatorsignale. So sei der Aroon dem Beispiel des MACD gefolgt und habe ebenfalls ein neues Einstiegssignal generiert. Einen wichtigen Fingerzeig liefere auch die Relative Stärke (Levy), die oberhalb des Schwellenwertes von 1 eine Bodenbildung abgeschlossen habe. Als Stopp biete sich der o. g. ehemalige Baissetrend an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:48,475 EUR +1,90% (23.06.2020, 17:35)