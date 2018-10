Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (01.10.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Softwarekonzerns Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL).Die Managementaussagen bei Oracle (ORCL) hinsichtlich der Wachstumsraten einzelner Produktkategorien, der Zahl an von Wettbewerbern abgeworbenen Kunden oder der Entwicklung des klassischen Datenbankgeschäfts seien stets sehr positiv. Angesichts der abermals eher schwachen Toplineentwicklung in Q1/19 (08.2017) mit einem Umsatzwachstum von lediglich 1% yoy auf 9,2 Mrd. USD scheine aber nicht alles so rund zu laufen wie kommuniziert. Die Transparenz der Zahlen habe zwar abgenommen, doch seien die Zuwachsraten in der Cloud insgesamt zurückgekommen und die Lizenzerlöse dürften weiterhin stark schrumpfen. Darauf deute auch die verhaltene operative Ergebnisentwicklung mit lediglich +1% hin.Beflügelt von unerwartet hohen Aktienrückkäufen sei der Gewinn je Aktie in Q1/19 überproportional um 16% gestiegen. Hierfür habe ORCL in Q1/19 rd. 10 Mrd. USD bzw. fast zwei Drittel des rollierenden 12M-Operativen Cashflows von 16 Mrd. USD aufgewendet. Das Aktienrückkaufprogramm sei um weitere 12 Mrd. USD aufgestockt worden und die liquiden Mittel seien mit 60 Mrd. USD hoch, doch das ORCL zugestandene vergleichsweise geringe KGV drücke auch die Skepsis des Marktes gegenüber der Nachhaltigkeit dieser Strategie aus. Die Chance auf ein wieder dynamischeres Toplinewachstum sei angesichts der traditionellen Stärke im Datenbankgeschäft gegeben, doch noch würden die Rückgänge im Lizenzgeschäft die Zuwächse in der Cloud kompensieren.Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, hebt sein auf einem Peergroupvergleich beruhendes Kursziel aufgrund der höheren Kurse der Vergleichsunternehmen von 47,00 auf 50,00 USD an und behält das "halten"-Rating für die Oracle-Aktie bei. Als größtes Risiko für seinen Investmentcase erachte er einen schnelleren Verfall der Lizenzerlöse als eskomptiert, was die Marge negativ tangieren würde. (Analyse vom 01.10.2018)Börsenplätze Oracle-Aktie:Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:44,70 EUR +0,02% (01.10.2018, 17:14)