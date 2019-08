Auch in Asien sei die Stimmung durchwegs positiv gewesen, die Aktienmärkte hätten alle deutlich im Plus notiert. Unterstützung sei hier auch von der chinesischen Währung gekommen, die gestern wieder etwas stärker zum USD notiert habe.



Die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold habe gestern aufgrund der positiven Stimmung nachgelassen, der Goldpreis habe leichte Verluste verzeichnet. Auf der anderen Seite habe der Ölpreis von der positiven Stimmung profitiert und habe leicht höher notiert.



Die Stimmung sollte heute noch anhalten und für eine positive Eröffnung an den europäischen Börsen sorgen.

Zuletzt herrschte wieder optimistische Stimmung an den globalen Aktienmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach einigem Hin und Her in den letzten Tagen habe sich gestern eine Annäherung im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt abgezeichnet. Von chinesischer Seite sei angekündigt worden, sich nicht für die erhöhten Zölle rächen zu wollen und man habe Interesse an einer Fortsetzung der Handelsgespräche bekundet, die Anfang September stattfinden sollten. Auch Präsident Trump habe sich kooperativ gezeigt. Der daraus folgende Optimistimus habe Aktienkurse rund um den Globus steigen lassen. An der Wall Street seien Gewinne von über einem Prozent verbucht worden, die NASDAQ habe sogar 1,5% höher geschlossen.