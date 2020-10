An den asiatischen Börsen habe sich heute Morgen ein gemischtes Bild gezeigt: Während chinesische Aktien nach den Feiertagen deutlich im Plus handeln würden, würden japanische Werte ein moderates Minus aufweisen.



Die Ölpreise hätten im Zuge der Veröffentlichung der OPEC, dass die Öl-Nachfrage bis zum Jahr 2045 weiter ansteigen werde, deutlich zugelegt. Zudem scheine Saudi-Arabien bereit zu sein, sich von den Plänen zur Ausweitung der Produktion Anfang kommenden Jahres zu verabschieden.



Der Goldpreis habe sich weiter erholen können und heute Morgen die 1.900er-Marke überschritten.



Für Europa erwarte man einen leicht positiven Handelsstart. (09.10.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Optimisten am US-Aktienmarkt hatten auch am Donnerstag das Zepter in der Hand, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Anstieg sei von einer breiten Basis getragen worden. Sowohl Standardwerte als auch Technologietitel hätten zulegen können, wobei der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auf ein Fünf-Wochen-Hoch geklettert sei und somit nur noch rund 4% vom Allzeithoch entfernt sei.