Staatlicher Glücksspielvertrag seit Jahren im Gespräch

Hürden beim staatlichen Glücksspielvertrag

In erster Linie gibt es keine Einigung, ob Online Casinos überhaupt zugelassen werden sollten. Manche Bundesländer plädieren für ein vollständiges Verbot von Online Casinos, was andere jedoch rigoros ablehnen. Das ist auch verständlich, denn in Deutschland liegt der geschätzte Umsatz von Online Casinos bei knapp einer Milliarde Euro pro Jahr. Daher argumentieren die Befürworter von Online Casinos, dass dem deutschen Staat somit Millionen von Steuergeldern entgehen, falls Online Casinos komplett verboten werden. Doch auch die Gegner eines Verbots sind sich bei weitem nicht einig, wie streng Online Casinos reguliert werden sollen. Es gibt Bestrebungen für das Setzen von monatlichen Einzahlungslimits, doch auf welche genaue Höhe die Einzahlungen limitiert werden sollen, ist ebenfalls strittig. Anfang 2020 wurde jedoch weitestgehend ein Konsens getroffen, dass Online Casinos und Online Wettanbieter nicht per se verboten werden, sondern lediglich einheitlich und strenger reguliert werden sollen. Dabei haben sich die Minister auf eine nationale Regulierungsbehörde sowie Spiellimits geeinigt.



Online Casino Regulierung in der Europäischen Union

Andere europäische Länder sind da schon einen Schritt weiter. So hat beispielsweise Schweden im Jahr 2019 ein neues Glücksspielgesetz verabschiedet, obwohl das Monopol für das Glücksspiel beim Staat lag. Die neue Regulierung sieht vorwiegend strengere Maßnahmen in Bezug auf den Spielerschutz vor. So muss ein Online Casino, welches eine schwedische Lizenz beantragt, sicherstellen, dass der Kunde Einzahlungslimits setzt oder Werbematerial vom Anbieter deaktivieren kann. Zudem dürfen die Einwohner Schwedens nur einen Bonus pro Casino-Anbieter erhalten. Ob solche Maßnahmen in Deutschland getroffen werden, steht derzeit noch in den Sternen. Weitere Länder wie das Vereinigte Königreich oder Schweiz sind ebenfalls weiter fortgeschritten als Deutschland und bieten eigene, staatliche Lizenzen an. In den anderen Ländern Europas gibt es hingegen kaum Bestrebungen einer staatlichen Regulierung.



Was bedeutet das für deutsche Casinospieler?

Online Casinospieler in Deutschland können weiterhin ihrem Hobby nachgehen und im Internet an Spielautomaten drehen. Grund dafür sind die Lizenzen von anderen EU-Ländern wie Malta oder Gibraltar. Die kleinen Mittelmeerstaaten haben sich auf den Online Glücksspiel fokussiert und bieten eine vollständige Regulierung im Rahmen der europäischen Gesetzgebung an. Daher gelten Online Casinos mit einer Lizenz aus Malta als sehr seriös und deutsche Spieler können sorgenfrei online spielen. Als Spieler sollte man jedoch immer ein Vergleichsportal aufsuchen, damit man legale und nur die besten Casinos auswählt. Denn solange es keine staatliche Regulierung von Online Casinos in Deutschland gibt, können sich deutsche Zocker bei Problemen nicht an eine heimische Regulierungsbehörde wenden. Beste Online Casinos überzeugen durch eine seriöse Lizenz, faire Bonusbedingungen und einen ausgezeichneten Kundendienst! (17.04.2020/ac/a/m)









