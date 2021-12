Noch würden Gesundheitsexperten nicht wissen, wie infektiös, ansteckend oder tödlich die Omikron-Variante tatsächlich sei. "Aktienmärkte reagieren mitunter empfindlich auf neue Faktoren der Unsicherheit," so Grüner. Eine kurzfristig erhöhte Volatilität sei eine typische Reaktion. Allerdings seien seit dem ursprünglichen Ausbruch von COVID-19 schon fast zwei Jahre vergangen. Mehrfach sei die Geschichte einer "neuen Variante" in den Köpfen der Anleger verarbeitet worden und letztendlich hätten sich die Märkte stets robust gezeigt.



"Das eigentliche Marktrisiko ergibt sich nicht aus dem Ausbruch einer Virusvariante an sich," meine Grüner. "Sondern aus den wirtschaftlichen Verboten und Einschränkungen." Als Regierungen weltweit Anfang 2020 den Lockdown verkündeten, hätten Aktienmärkte diese schwerwiegende wirtschaftliche Unterbrechung unverzüglich einpreisen müssen. Genauso dynamisch seien die Aktienmärkte anschließend wieder angestiegen - unbeeindruckt von der Tatsache, dass die Lockdowns noch gar nicht komplett aufgehoben gewesen seien und die Fallzahlen weiter angestiegen seien. Und als im Dezember 2020 die Delta-Variante in Indien entdeckt worden sei, weitaus ansteckender als vorherige Varianten, seien die Märkte nicht erneut aus der Bahn geworfen worden. "Die globale Wirtschaft hatte bereits gelernt, besser mit dieser Situation umzugehen," sage Grüner. Auf harte Lockdowns sei verzichtet worden, das Börsenjahr 2020 sei positiv in die Bücher eingegangen. Dieser "Gewöhnungseffekt" entwickele sich beständig weiter und sollte die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Omikron-Variante relativieren.



Natürlich sei es zum aktuellen Zeitpunkt nicht auszuschließen, dass COVID zu weiteren Stilllegungen führen werde, die sich negativ auf die Wirtschaft auswirken würden. "Jedoch erscheint eine gewisse Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen sehr wahrscheinlich," so Grüner. "So dass sich das Szenario aus 2020 nicht einfach so wiederholen kann." Der "Black Friday" habe allerdings einen Hinweis darauf geliefert, dass viele Anleger immer direkt das Worst-Case-Szenario unterstellen würden. "Wir empfehlen den Anlegern, die Zähne zusammenzubeißen und die kurzfristigen Schwankungen zu ertragen."



Eine weitere COVID-Variante könne auf gesellschaftlicher Ebene beunruhigend sein und die eigene Willenskraft auf die Probe stellen. "Auf der Marktebene haben die vergangenen zwei Jahre jedoch gezeigt, dass die Märkte einen Gewöhnungseffekt gegen neue Varianten entwickeln und eine oftmals unterschätzte Robustheit an den Tag legen," analysiere Grüner. Dies werde von den börsennotierten Unternehmen getragen, die seit zwei Jahren eindrucksvoll ihre Anpassungsfähigkeit demonstrieren würden. (02.12.2021/ac/a/m)







