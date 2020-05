Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (28.05.2020/ac/a/a)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Ohne staatliche Hilfen ist Ryanair zehnmal stabiler als Lufthansa - AktiennewsWährend die liquiden Mittel von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) noch für weitere 99 Wochen Kostendeckung ausreichen, droht der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ohne staatliche Zuschüsse bereits in 10 Wochen die Zahlungsunfähigkeit, so die Experten von Kryptoszene.de.Dies gehe aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor.Im März dieses Jahres habe Ryanair sein Flugangebot um 97 Prozent gekürzt. Die Lufthansa Group wiederum habe 94 Prozent der Flüge gestrichen. Trotz ähnlicher Bedingungen im Angesicht der Corona-Krise herrsche eine große Kluft zwischen den beiden größten europäischen Airlines, wie die Infografik aufzeige.In puncto Marktkapitalisierung übertreffe Ryanair mit einem Börsenwert von 12,1 Milliarden Euro die Lufthansa um 194 Prozent. Aktionäre der deutschen Fluglinie hätten zuletzt das Nachsehen. So habe sich der Preis der Lufthansa-Aktien im Jahresrückblick um 50,4 Prozent verringert, während der Ryanair Börsenwert im selben Zeitraum um 12,1 Prozent nach oben geklettert sei."Einiges scheint dafür zu sprechen, dass Ryanair weitaus mehr Potenzial dafür hat, die Corona-Krise verhältnismäßig unbeschadet zu überstehen", so Kryptoszene.de-Analyst Raphael Lulay. "Dass Lufthansa Beteiligungen für das Gros der deutschen Anleger attraktiver sind, mag vor diesem Hintergrund verwundern. Womöglich ist es jedoch auch der politische Rückenwind, der den Aktionären und somit auch dem Kranich Auftrieb verleiht."Hier gehe es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:https://kryptoszene.de/ryanair-zehnmal-laenger-als-lufthansa-ohne-staatliche-hilfen-ueberlebensfaehig-ungleiches-airline-duell/