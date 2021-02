6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.

Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



34,95 EUR +1,30% (04.02.2021, 17:35)



35,10 EUR +1,30% (04.02.2021, 17:35)



AT0000APOST4



A0JML5



O3P



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (04.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Christian Hinterwallner, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Die Österreichische Post habe ein überraschend starkes vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 präsentiert. So habe das Unternehmen ein vorläufiges EBIT von EUR 160 Mio. vermeldet und damit ihre und die Konsensusschätzung von EUR 133 Mio. bzw. EUR 135 Mio. deutlich übertroffen.Die vorläufigen Zahlen würden darauf hinweisen, dass das Unternehmen die Ineffizienzen im Paket- & Logistiksegment, welche die Rentabilität in Q1-Q3 gedrückt hätten, habe beseitigen können. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2020 habe die Österreichische Post eine operative Gewinnmarge im Paket- und Logistikbereich von nur 5,7% erwirtschaftet. Angesichts der starken vorläufigen Ergebnisse würden die Analysten davon ausgehen, dass das Unternehmen in diesem Segment in Q4 die Rentabilität habe erhöhen können und eine zweistellige operative Gewinnmarge erreicht habe. Durch die Eröffnung von zwei neuen Verteilzentren habe das Unternehmen die Kapazitäten um 20% erhöht und damit die Engpässe reduziert.Nach der Vollkonsolidierung der türkischen Aras Kargo dürfte im Geschäftsjahr 2021e das Paket- und Logistikgeschäft voraussichtlich nahezu die Hälfte des Konzernumsatzes ausmachen. Die starken Q4-Zahlen hätten gezeigt, dass sich die starke Umsatzdynamik im Paketgeschäft positiv auf die operative Gewinnmarge auswirke. Das E-Commerce Potenzial sollte durch den höheren Paket-Anteil nun in der Investorenwahrnehmung eine stärkere Rolle spielen.Die vorläufigen Ergebnisse würden zeigen, dass das Geschäft der Post in Q4 nicht so stark vom neuerlichen Lockdown betroffen gewesen sei. Die Briefumsätze seien in Q4 im Jahresvergleich um -2,8% (vs. -5,5% in Q3) auf EUR 339 Mio. gesunken. Das Wachstum des Paketvolumens habe sich aufgrund des positiven Preisumfelds fast vollständig im Umsatz niedergeschlagen, weshalb die Erträge im Paketsegment exklusive Aras Kargo um 34% gestiegen seien. Der Gesamtumsatz im Paket- und Logistiksegment habe EUR 337 Mio. erreicht und damit 18% über den Analystenerwartungen gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.