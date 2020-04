Der Ölpreisabsturz sei auch an den Aktienmärkten nicht spurlos vorbeigegangen, wenngleich deren Reaktion bedeutend bescheidener ausgefallen sei. Der breite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe mit -1,79% geschlossen, wobei der Öl-Sektor mit -3,3% zu den größten Tagesverlierern gezählt habe.



In Asien drücke heute neben dem Ölpreiseinbruch auch noch die Angst vor schlechten Unternehmenszahlen und Wirtschaftsdaten auf die Stimmung. Die dortigen Aktienmärkte würden mehrheitlich im Minus handeln. Auch in Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf eine Handelseröffnung mit Abgaben hindeuten.



Im aktuellen Umfeld könne nicht einmal der Goldpreis wirklich profitieren. Dieser habe einen Großteil seiner gestrigen Gewinne wieder abgeben müssen. (21.04.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Ölpreis WTI fiel am gestrigen Handelstag auf ein Rekordtief, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Zuge der massiven Verkäufe des Mai-Kontrakts sei der Preis erstmals in negatives Terrain gerutscht und habe bei USD -37,63 (-305,97%) geschlossen. Der globale Nachfrageeinbruch sorge für derart volle Lager, sodass kaum noch freie Kapazitäten verfügbar seien und die Lagerung des im Mai zur Lieferung anstehenden Erdöls mittlerweile äußerst kostspielig sei. Mit dem heutigen Handelstag habe sich Öl der Sorte WTI zwar stabilisieren können, der Preis liege aber weiterhin unter USD 2. Brent handele im Bereich der Marke von USD 25.