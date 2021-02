Hannover (www.aktiencheck.de) - Die erste Februarwoche bescherte den Ölmärkten ein beachtliches Plus, so die Analysten der Nord.Preisunterstützend seien aktuell nur die Förderkürzungen der OPEC+ um 1,425 Mio. b/d für Februar und März, deren Bestätigung beim jüngsten Zusammentreffen der Kartellvertreter in der letzten Woche vom Markt bullisch bewertet worden seien. Die Vertreter hätten hervorgehoben, dass sich die Mitglieder der Organisation augenblicklich wohl sehr diszipliniert zeigen würden. Diese Kürzungen hätten zumindest zu einem ganz leichten Rückgang der kommerziellen Lagerbestände geführt. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lager im Vergleich zu den Ständen der letzten fünf Jahre am oberen Rand liegen würden. Als Erklärung für den derzeitigen Höhenflug der Ölpreise bleibe also nur die Spekulation auf Verbesserungen, vermutlich auch im Windschatten der beflügelten Aktienmärkte.Die einschlägigen Kurven an den Terminmärkten würden zeigen, dass die Vermögensmanager am Ölmarkt zunehmend "lange" Positionen eingehen würden, während die Ölproduzenten auf der "kurzen" Seite zu finden seien. Der steigende Anteil offener Positionen deute dabei auf zunehmende Spekulationen hin. Die letztlich alles entscheidende Frage werde sein, wo die OPEC+ den optimalen Preis sehe, wenn sie sich überhaupt auf einen einigen könne. Unsere Arbeitshypothese ist nach wie vor, dass sie sich die nordamerikanische Konkurrenz vom Leibe halten möchte, was aus heutiger Sicht einen Ölpreis von unter 60 USD/b impliziert, so die Analysten der Nord. (08.02.2021/ac/a/m)