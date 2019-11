Dominiert würden die Märkte weiterhin durch Spekulationen über die in der kommenden Woche anstehenden Fördermengenbeschlüsse der OPEC+, sowie durch jegliche Zwischentöne im Handelskrieg zwischen den USA und China. Neben der Sorge vor wachsenden US-Öllagerbeständen hätten sich die starken Kursverluste eingangs vergangener Woche vornehmlich aus Berichten über den Unwillen des wichtigen OPEC+ Mitglieds Russland hinsichtlich einer weiteren Verschärfung der Förderbeschränkungen ergeben.



Auch die OPEC-Staaten Irak und Nigeria, die bereits die aktuellen Förderbeschränkungen nicht einhalten würden, dürften einer weiteren Vertiefung der Einschnitte in die eigenen Förderprofile nicht positiv gegenüberstehen. Vor diesem Hintergrund erscheine eine bloße Verlängerung der bestehenden Förderbeschränkungen anstelle einer aus Sicht der Analysten notwendigen Mengen-Verschärfung zusehends wahrscheinlicher, womit die Abwärtsrisiken im Ölpreis wachsen würden. Gleichzeitig signalisiere der quasi-OPEC Führer Saudi-Arabien, alles Notwendige zu tun um einen ausgeglichenen physischen Ölmarkt (und damit implizit stabile Preise) zu gewährleisten.



Neben der ohnehin hohen Abhängigkeit des saudischen Staatshaushalts vom Ölpreis sei der Hintergrund dieser Willensbekundung zum aktuellen Zeitpunkt klar. Mitte Dezember sei der Börsengang des staatlichen Ölgiganten Saudi Aramco geplant. Nachgebende Ölpreise wären Gift für den erwarteten Platzierungserlös. Dass die Öl-Notierungen trotz dieser in Summe als Bärensignal zu wertenden Entwicklungen dennoch gestiegen seien statt zu fallen, liege vornehmlich an positiven Zwischentönen zur erhofften Phase-1 Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China, von der sich die Ölmarktteilnehmer eine Belebung des Konjunktur- und Ölnachfragewachstums versprechen würden. In dieser Gemengelage aus Nachfragehoffnung und Angebotssorgen dürften die Volatilitäten in den kommenden Wochen erhöht bleiben. (25.11.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Stärker noch als in den vorhergegangenen Wochen glich der Verlauf der Ölpreise in der 47 Kalenderwoche einer Achterbahnfahrt, so die Analysten der Nord LB.Bis zur Wochenmitte habe die Leitsorte Brent um rund 5% nachgegeben, ehe sich die Preise in einer steilen Gegenbewegung bis zum Handelsschluss am Freitag wieder erholt hätten. Die Nordseesorte habe letztlich bei USD 63,63 pro Barrel mit einem leichten Wochenplus von 0,4% geschlossen.