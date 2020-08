Die Erholung der Treibstoff- und vorgelagerten Ölnachfrage sehe sich vor dem Hintergrund global steigender Corona-Neuinfektionszahlen und erneuten geopolitischen Spannungen u.a. im Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder größeren Unsicherheiten gegenüber. Insbesondere das rasche Infektionsgeschehen bremse die Nachfrageerholung in den Kernmärkten aktuell ein. Sowohl der Nachfrageschub durch die Driving-Season in den USA als auch die Entwicklung der Kerosinnachfrage in der laufenden Urlaubssaison bleibe trotz des langfristigen Aufwärtstrends aktuell hinter den Hoffnungen zurück. Zeitgleich werde dies durch eine expansive Angebotsseite flankiert.



Die Ausweitung der Fördermenge durch die OPEC+ ab Anfang August habe hier den größten Hebel, doch auch in den USA seien aufgrund des gestiegenen Preisniveaus wieder vereinzelte Schieferölproduktionen angelaufen. Die Terminpreise hätten in diesem Umfeld zuletzt in eine Contango-Struktur gedreht, was als Indiz für die Erwartung eines kurzfristig überversorgten Marktes gewertet werden könne. Gemäß einer aktuellen Bloomberg Umfrage unter asiatischen Ölhändlern und Raffinerien rechne zudem die Mehrheit der befragten Marktteilnehmer im Laufe dieser Woche mit einer Absenkung der offiziellen Verkaufspreise Saudi-Arabiens, was ebenfalls ein Anzeichen für einen angespannteren Markt darstellen würde.



Als Gegengewicht für die implizierten Abwärtsrisiken dürften optimistische Meldungen aus der Impfstoffentwicklung positiv auf den Markt wirken. Auch die kürzliche Entscheidung der Federal Reserve, den US-Leitzins weiterhin niedrig zu halten, sowie der günstigere US-Dollar dürfte eine gewisse Unterstützung bieten. Die Analysten würden ihre vorsichtige Marktpreisprognose beibehalten. Mittelfristig dürfte sich der Aufwärtstrend bei einer weiteren Erholung der Nachfrage und einer hohen Förderdisziplin der OPEC+ fortsetzen. Kurzfristig sei trotz der zuletzt geringeren Volatilität anlassbezogen weiterhin mit starken Schwankungen und möglichen Rücksetzern zu rechnen. (03.08.2020/ac/a/m)





Auch in der vergangenen Handelswoche bewegten sich die Ölpreise in der zuletzt gewohnten Spanne zwischen USD 41 und 45 pro Barrel Brent, so die Analysten der Nord LB.Auf Wochensicht sei es zwar leicht bergauf gegangen (Schlusskurs Brent USD 43,32 pb; +0,5% zur Vorwoche), die starke Aufwärtsdynamik der letzten Monate habe sich im Juli jedoch merklich abgeschwächt.