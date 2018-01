Die Allianz zur Fördermengenbegrenzung zwischen der OPEC sowie zehn weiterer ölproduzierender Staaten - darunter insbesondere Russland - hätten für Dezember eine Einhaltung ihres Abkommens (die sog. Compliance-Rate) von 114% vermelden können. Dadurch sei das Kartell dem anvisierten Ziel, die weltweiten Öllager auf einen Fünf-Jahres-Durchschnitt zu senken, etwas näher gekommen. Zu Beginn der Fördermengenbegrenzung im Januar 2017 hätten die Bestände rund 340 Mio. Barrel über der Zielmarke gelegen, nunmehr habe man diesen Wert auf 118 Mio. Barrel reduzieren können.



Die Analysten der Nord LB hatten jedoch an dieser Stelle bereits in der letzten Woche auf Risiken möglicher Preisrückschläge hingewiesen und vor einer Übertreibung gewarnt. Wie sich im Wochenverlauf gezeigt habe, seien diese Überlegungen nicht aus der Luft gegriffen gewesen. Vor allem die wöchentliche Meldung der US-Energiebehörde EIA vom Donnerstag sowie ein Bericht der Internationalen Energie Agentur IEA, der am Freitag veröffentlich worden sei, hätten für einen signifikanten Preisrückgang an den Rohölmärkten gesorgt. Der ökonomischen Logik folgend hätten die amerikanischen Produzenten, getrieben durch höhere Marktpreise, ihre Produktion um 258.000 Barrel pro Tag ausgeweitet und lägen mit täglich 9,75 Mio. Barrel nur knapp unter Rekordniveau. Marktbeobachter würden das Durchbrechen der Grenze einer Tagesförderung von 10 Mio. Barrel nur als eine Frage der Zeit betrachten. Dass die Bestände nochmals rückläufig gewesen seien, habe darüber auch nicht hinwegtäuschen können. Des Weiteren prognostiziere die IEA in ihrem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht ebenfalls ein "explosives" Wachstum bei der Rohölproduktion in den Vereinigten Staaten.



Der Anstieg der Ausbringungsmenge bei den Nicht-OPEC-Ländern sollte demzufolge die Anstrengungen des Kartells wettmachen. Bei einem Treffen des saudischen und des russischen Energieministers zur Zwischenevaluation des Abkommens im Oman hätten die beiden wichtigsten Vertreter der Allianz betont, die Kürzungen bis Ende 2018 fortsetzen zu wollen. Der russische Vertreter Alexander Nowak habe sich auch über das Jahr 2018 hinaus zu einer engen Partnerschaft bereit erklärt, um die Preise an den Rohölmärkten zu stabilisieren. Unbenommen habe die Produktionsreduktion der OPEC und ihrer Partner einen erheblichen Beitrag zur Stabilisierung bzw. Erholung der Rohölpreise seit Anfang 2017 geleistet. Allerdings scheine sich das Kartell angesichts der Marktmacht der amerikanischen Produzenten zunehmend in einem Dilemma zu befinden. Die Analysten der Nord LB betrachten ein Niveau von um die 68 US-Dollar je Barrel Brent weiterhin als angemessen und rechnen mit einer Seitwärtsbewegung in der mittleren Frist. Das US-Pendant WTI dürfte zudem weiterhin mit einem signifikanten Abschlag gehandelt werden. (22.01.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Ölpreisnotierungen für die Nordseesorte Brent am vergangenen Montag die psychologisch bedeutsame Marke von 70 USD je Barrel überschritten hatten und bei 70,24 USD ein neues Dreijahreshoch markierten, ließen die Preise im Wochenverlauf wieder etwas Federn, so Frederik Kunze und Georg Friedrich Händel von der Nord LB.Am Freitagabend habe Brent bei 68,66 USD je Barrel notiert und damit den ersten Wochenverlust seit Mitte Dezember 2017 verzeichnet. Sowohl der starke Preisanstieg der letzten Wochen als auch der in der vergangenen Woche zu beobachtende Rückgang würden sich zumindest teilweise mit Fundamentalentwicklungen auf den Rohölmärkten erklären lassen. Zu Wochenbeginn habe augenscheinlich die Ansicht bei den Marktteilnehmern überwogen, dass die Kombination aus steigender globaler Nachfrage infolge der robusten Weltkonjunktur und gedrosselter Produktion sowie sinkender Lagerbestände für höhere Rohölpreise sprächen.