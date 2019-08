Linz (www.aktiencheck.de) - Nicht nur Aktien- und Währungskurse fallen im Zuge des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China: Die Ölpreise erreichten gestern das tiefste Niveau der letzten sieben Monate, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Sorte Brent koste nach einem Verfall um 13% seit Anfang August unter 55 USD pro Barrel. Die Marktteilnehmer würden eine sinkende Nachfrage nach Energie-Rohstoffen wegen eingetrübter Aussichten für die Weltwirtschaft erwarten. Die Situation auf der Angebotsseite spreche jedoch eher für höhere Ölpreise. Die Energieminister der USA und Saudi-Arabiens hätten am Dienstag aufgrund der Spannungen zwischen Iran und anderen Staaten ihre Sorgen um den freien Schiffsverkehr im Persischen Golf geäußert. Die OPEC und andere Länder hätten sich im Juli auf eine weitere Beschränkung des Erdöl-Angebots geeinigt. Wenn sich die negativen Prognosen hinsichtlich der Nachfrage als übertrieben erweisen würden, könnten sich die Ölpreise schnell erholen. (08.08.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.