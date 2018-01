Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind zu Beginn des Jahres auf den höchsten Stand seit über drei Jahren geklettert, so die Analysten der DekaBank.



Der Aufwärtstrend halte nunmehr seit einem halben Jahr an. Während die Analysten der DekaBank den Preisanstieg in diesem Zeitraum von ca. 45 US-Dollar in Richtung 55 bis 60 US-Dollar für fundamental gerechtfertigt halten, sehen sie die jüngsten Anstiege in Richtung 70 US-Dollar als nicht nachhaltig an. Die aktuell stark einseitige Positionierung der spekulativ orientierten Ölmarktteilnehmer berge die Gefahr von plötzlichen und schnellen Ölpreisrückgängen, wenn die Stimmung umschlage. Die Zuversicht der Ölspekulanten dürfte in letzter Zeit stark durch die Unruhen im Iran genährt worden sein. Die Analysten der DekaBank rechnen damit, dass die Ölpreise wieder in Richtung 55 bis 60 US-Dollar korrigieren werden. Die weiterhin stark steigende US-Ölproduktion dürfte längerfristig höhere Ölpreise verhindern. (Ausgabe Januar/Februar 2018) (16.01.2018/ac/a/m)







