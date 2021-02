Und heute? Die reinen Marktdaten sprächen dafür, dass der Ölkurs noch eine Weile steigen könnte. Die Lagerbestände in den USA hätten zuletzt nachgegeben. Zugleich bleibe das Angebot seitens großer Förderländer wie etwa Saudi-Arabien verknappt.



Auf der Nachfrageseite bleibe der Ölkonsum zwar weitgehend konstant, doch bestehe die Hoffnung auf neue Nachfrage-Impulse nach dem Ende der Pandemie. Wie aktuelle Zahlen, etwa der deutschen Flugsicherung, zeigen würden, sei die Luftfahrt noch immer stark eingeschränkt. Mit zunehmenden Impfungen und Erfolgen der Lockdowns könnte eine Normalität im zweiten Halbjahr des Jahres wieder wahrscheinlich werden. Diese Normalität dürfte auch Reisen umfassen - allein durch Flugreisen dürfte dann wieder mehr Öl gebraucht werden. Hinzu kämen häufigere Autofahrten ins Büro, zu Freunden und Familie und so weiter.



Aus charttechnischer Sicht habe Brent mit dem Sprung auf die 60-Dollar-Marke einen Widerstand überwunden. Zwar sei ungewiss, ob sich die Aufwärtsbewegung in einem Zug fortsetze, doch erscheine die Marke von 65 Dollar aktuell realistisch. Unterhalb von 60 Dollar drohe hingegen eine kleine Korrektur.







Paris (www.aktiencheck.de) - Krise, welche Krise? Öl der Sorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) handelt aktuell auf dem Niveau von Januar 2020, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Damals sei das Coronavirus noch "neuartig" gewesen und habe sich in China ausgebreitet. Erste Industrieunternehmen hätten sich auf Störungen der Lieferkette vorbereitet, aber an der Börse sei von der großen Krise noch nichts zu spüren gewesen. Vielmehr habe der damals beigelegte Handelsstreit Hoffnung auf eine goldene Zukunft gemacht.