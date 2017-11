Trotz allem sehen die Analysten der HSH Nordbank AG aktuell die tatsächlichen geopolitischen Produktionsausfälle am unteren Ende der zwischen 2013 bis 2016 beobachteten Spanne von 1,5 bis 3 Mio. Barrel/Tag. Daher seien die Risiken für das tatsächliche Eintreten außerplanmäßiger Produktionsausfälle nach oben gerichtet. Dennoch scheine diese Risikoprämie (vorerst) wieder abzuebben. So notiere die Nordseesorte Brent gegenwärtig bei 61,5 US-Dollar/Barrel und somit um 3% niedriger als in der Vorwoche. Allerdings stünden die Ölmärkte mit den Preisrückgängen nicht alleine dar: Auch bei anderen Rohstoffen, insbesondere den Industriemetallen (Kupfer -2%, Nickel -6%), sei ein breiter positionierungsbedingter Ausverkauf zu beobachten gewesen. Ein unmittelbarer gemeinsamer Nenner bei dieser Entwicklung sei nicht auszumachen.



Das in genau zwei Wochen stattfindende OPEC-Treffen (30.11.) könnte zudem für einen weiteren Preisrückgang bei Rohöl sorgen - ähnlich wie nach der letzten Sitzung des Ölkartells Ende Mai dieses Jahres. Der Markt habe eine Verlängerung des Abkommens bis Ende 2018 - wie auch an den spekulativen Positionierungen abzulesen sei - bereits vollständig eingepreist, sodass eine Verlängerung der Kürzungen um etwas weniger als neun Monate Kursrückschlagpotenzial besitze. Denn die OPEC-Staaten und Russland könnten sich allem Anschein nach zwar insgesamt auf eine Verlängerung der Angebotskürzungen verständigen, jedoch aber Dauer und Tiefe zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel im März 2018 unmittelbar vor Auslaufen des jetzigen Abkommens kommunizieren. Dies mache auch Sinn, denn zu diesem Zeitpunkt sei die Datenlage bezüglich des Fortschritts beim Lagerabbau deutlich besser. Vielmehr dürften sich OPEC und Russland auf eine gemeinsame Austrittstrategie verständigen.



In ihrem Basisszenario erwarten die Analysten der HSH Nordbank AG nun einen schrittweisen Ausstieg aus den Kürzungen der OPEC-Staaten und Russland. In diesem Szenario sähen die Analysten einen Anstieg der kumulierten Fördermenge zwischen dem ersten und dem vierten Quartal um insgesamt 700 Tsd. Barrel/Tag. Diese Prognose beruhe in erster Linie auf der Annahme, dass die OPEC zunächst die OECD-Öllagerbestände vollständig auf das Normalniveau zurückführen wolle und im Anschluss die Vorräte auf normalisierten Niveaus konstant halte. Somit könnte die OPEC zusammen mit Russland zwischen 1Q/18 und 4Q/18 insgesamt 700 Tsd. Barrel/Tag mehr dem Markt zuführen, ohne dabei einen erneut starken Anstieg der Überschüsse zu riskieren.



Auch wenn dies auf dem Papier für die OPEC eine optimale Strategie darstellen dürfte, werde es den Vertretern der Länder schwer fallen, dies dem Markt zu kommunizieren. Daher rechnen die Analysten der HSH Nordbank AG, angesichts der hohen Erwartungen an das am 30. November in Wien stattfindende Treffen, mit Preisrückgängen auf Niveaus unter 60 US-Dollar/Barrel. (Ausgabe vom 16.11.2017) (17.11.2017/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Geopolitische Risikoprämien scheinen die jüngste Rally bei den Ölpreisen getrieben zu haben, was angesichts der Nachrichtenlage in wichtigen ölproduzierenden und -exportierenden Ländern nicht verwunderlich ist, so die Analysten der HSH Nordbank AG.So habe der Markt Ende September zuerst eine 25 prozentige Wahrscheinlichkeit eines Produktionsausfalls im Irak von bis zu 300 Tsd. Barrel/Tag eingepreist, nachdem die autonome Region Kurdistan ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten habe und der türkische Präsident im Gegenzug mit einer Schließung der einzigen Ölpipeline zum Weltmarkt über den türkischen Umschlagsplatz Ceyhan gedroht habe. Mitte Oktober sei dann der Iran gefolgt, als US-Präsident Donald Trump dem islamischen Land ausdrücklich die Einhaltung des Atomabkommens nicht anerkannt habe. Zuletzt sei es am ersten Novemberwochenende in Saudi-Arabien zu den signifikantesten Eskalationen gekommen: Eine Zunahme der Spannungen mit dem Iran und eine Welle politischer Verhaftungen im Umfeld des Königshauses.