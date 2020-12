Angebotsseitig bleibe der wichtigste unterstützende Faktor die Förderkürzung der OPEC+-Staaten. Die enorm hohe Disziplin im Verlauf von 2020 sei maßgeblich für die Stabilität des Ölpreises über die Sommermonate hinweg gewesen. Zuletzt sei hier aber etwas Unruhe hinzugekommen, da neben der klassischen Front Saudi-Arabien/USA auch die Vereinigten Arabischen Emirate sich ins Spiel gebracht und höhere Fördervolumen verlangt hätten. Geeinigt habe man sich letztendlich auf eine leichte Anhebung von 0,5 statt 2 Millionen Fass/Tag ab Januar und auf monatliche statt quartalsweise Sitzungen.



Besorgniserregend bleibe auf die kurze Sicht dennoch der jüngste Lageraufbau in den USA sowie die Entwicklung der Infektionszahlen. In den USA sei jüngst erst wieder ein Rekord an Todeszahlen verzeichnet worden und auch für Deutschland stünden stärkere Beschränkungen nach Weihnachten im Raum. Dies würde sich negativ auf Mobilität und Nachfrage auswirken.



Nachdem man die starke Impfungs-Rally am Ölmarkt wohl bereits gesehen habe, dürfte das nächste Jahr vorwiegend von einer graduellen Erholung des Preises mit einem Wiederaufkommen der Reisetätigkeit und Nachfrage geprägt sein. Zusammen mit einem regulierten Aufdrehen der Ölhähne durch die OPEC+-Staaten sollte der Markt weitgehend in Balance bleiben und dabei die vollen Rohöllager gemächlich leeren.



Risikofaktoren bestünden aber durchaus weiterhin: Zum einen könnte die Verschärfung der Maßnahmen bis zu einer flächendeckenden Impfung kurzfristig nochmal für Unruhe sorgen. Zum anderen könnte ein Wiederaufkommen der Schieferölförderung mit höheren Preisen sowie eine lockerere Haltung Joe Bidens gegenüber dem Iran oder Venezuela zu einem Überangebot führen. (11.12.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Während 2020 insgesamt wohl eines der ereignisreichsten Jahre am Ölmarkt seit langer Zeit war, spitzten sich die Turbulenzen in den letzten Wochen des Jahres noch einmal erneut zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diesmal aber eher im positiven Sinne, ganz im Gegensatz zum Beginn der CoViD-19-Pandemie. Im vierten Quartal habe sich eine Reihe an erfreulichen Nachrichten für den Ölpreis gehäuft, die die Marktteilnehmer auch über kurzfristige Risikofaktoren hätten hinwegsehen lassen. Allen voran stehe hier klarer Weise die Entwicklung und Zulassung mehrerer Impfstoffe gegen die CoViD-19 Pandemie. Während die erfreulichen Nachrichten über die Phase-3 Ergebnisse bereits Anfang November für Optimismus gesorgt hätten, seien die Märkte besonders von den schnellen Zulassungsverfahren in den Wochen danach beflügelt worden. In einigen Volkswirtschaften seien die Massenimpfungen bereits mit Fokus auf bestimmte Risikogruppen und systemrelevante Tätigkeits-bereiche gestartet worden.