Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Achterbahnfahrt an den internationalen Ölmärkten setzte sich in der vergangenen Woche fort, so die Analysten der Nord LB.Die Nervosität des Marktes speise sich damit mehr oder weniger ausschließlich aus den Befürchtungen über den weiteren Verlauf der Pandemie. Die Delta-Variante des Virus verunsichere offenbar enorm. Inwieweit das gerechtfertigt sei, müsse sich allerdings noch zeigen. Alle bisherigen Erkenntnisse würden darauf hindeuten, dass die Impfungen gut gegen diese Variante wirken würden, insbesondere wenn man das eigentlich bedeutende Risiko einer Hospitalisierung und eines schweren Verlaufes zum Maßstab mache. Das größte Risiko gehe sicher von der Gefahr aus, dass es im nicht geimpften Teil der Bevölkerung zu einer Mutation komme, die die bereits auf dem einen oder anderen Wege erlangte Immunität ausheble. Ob das ausreichen werde, um Lockdown-Maßnahmen aufrechtzuerhalten oder erneut zu verhängen, sei keine ausgemachte Sache.Was die Auswirkungen auf die Konjunktur und damit auf die Ölnachfrage betreffe, habe Jason Furman, Ökonom in Havard und Ex-Berater von Barak Obama, bemerkt, dass der Bevölkerungsteil, der bis jetzt noch nicht geimpft sei, auch der sei, der sein Verhalten bei steigenden Infektionszahlen eher nicht ändern werde. Vermutlich gelte das im Wesentlichen auch für die entsprechenden Bevölkerungsteile in den Staaten, in denen es ausreichende Impfangebote gebe. Entsprechend sei das Szenario einer nur etwas ruhigeren Entwicklung das sehr Wahrscheinlichste. Das sollte die OPEC+ ohne Probleme aussteuern können. (27.07.2021/ac/a/m)