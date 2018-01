Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise stiegen am Freitagabend deutlich, so die Analysten der Commerzbank.



Brent habe am Morgen fast wieder das 3-Jahreshoch bei gut 70 USD je Barrel erreicht habe. Gleiches gelte für WTI mit 64,5 USD je Barrel. Auftrieb habe ein schwächerer US-Dollar gegeben, der auf handelsgewichteter Basis auf ein 3-Jahrestief gefallen sei. Die Spekulanten würden mit ihren Käufen den Preisanstieg verstärken. Die Netto-Long-Positionen bei Brent und WTI seien in der Woche zum 9. Januar jeweils auf Rekordniveaus gestiegen. Zusammengenommen würden sie inzwischen bei 1 Mio. Kontrakten liegen. Zwar habe US-Präsident Trump die Iran-Sanktionen am Freitag für weitere 120 Tage ausgesetzt. Trump fordere aber Nachbesserungen im Atomabkommen. Ansonsten drohe er damit, die Sanktionen in vier Monaten wieder in Kraft zu setzen.



Zwischen der OPEC und Russland sei eine Debatte über einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Kürzungsabkommen entbrannt. Die Ölminister der Vereinigten Arabischen Emirate und des Irak sähen trotz des Preisanstiegs dafür keine Notwendigkeit. Der Chef des russischen Ölkonzerns LUKoil habe dagegen einen graduellen Ausstieg ins Spiel gebracht, sollten die Ölpreise länger als ein halbes Jahr bei 70 USD je Barrel verharren. Er könnte sich durch IEA-Chef Birol bestätigt fühlen. Dieser habe gesagt, bei einem Ölpreis von 65 bis 70 USD je Barrel würde mehr (Über-)Angebot durch Schieferöl an den Markt kommen. Das würden auch aktuelle Daten von Baker Hughes zur Bohraktivität in den USA zeigen. Demnach sei die Zahl der aktiven Ölbohrungen in der letzten Woche um zehn gestiegen. Das sei der stärkste Wochenanstieg seit Juni gewesen. Morgen Abend veröffentliche die US-Energiebehörde neue Schätzungen zur Schieferölproduktion. (15.01.2018/ac/a/m)







