Paris (www.aktiencheck.de) - Die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Wirtschaftserholung nimmt weiter zu, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Dies signalisiere nicht nur ein derzeit robuster Aktienmarkt. Auch einige Konjunkturindikatoren würden die Hoffnung nähren, dass der globale Wirtschaftsmotor seine Drehzahl sukzessive erhöhen könnte. So hätten zuletzt nicht nur die Einkaufsmanagerindices aus China überzeugt, auch der US-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe für den August mit einem Anstieg von 54,2 auf 56,0 Zähler positiv überrascht.



Am Ölmarkt sei von dieser guten Stimmung bisher aber nicht besonders viel angekommen; seit Monaten pendle der Kurs der Nordseesorte Brent zwischen 42 und 46 Dollar je Barrel. Sorge bereite der OPEC unter anderem die auf niedrigem Niveau verharrende Nachfrage, die laut dem Ölkartell 2020 um durchschnittlich 9,1 Millionen Barrel pro Tag sinken könnte. Erschwerend komme hinzu, dass die krisenbedingte OPEC-Förderkürzung zuletzt ein Stück weit gelockert worden sei. Befürchtungen einer schwachen Nachfrage und eines wieder erhöhten Angebots - eine Kombination, die nicht gerade für einen nachhaltig höheren Ölpreis spreche. Aber: Ein anhaltend nachgebender Kurs sei ebenfalls nicht allzu wahrscheinlich; dafür dürfte schon allein der zuletzt schwächelnde Dollar sorgen. Und: Sobald ein sicherer und wirksamer Corona-Impfstoff gefunden sei, könnten die Stimmung und somit auch die Kurse am Ölmarkt wieder deutlich zulegen. Mittel- und langfristig könnte der Kurs zudem von einem knapper werdenden Angebot profitieren, würden sich die Unternehmen derzeit doch mit Investitionen spürbar zurückhalten. (04.09.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.