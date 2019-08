Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Auf und Ab am globalen Ölmarkt bestimmte maßgeblich das Geschehen in der letzten Handelswoche, weshalb sich die Notierungen sehr preissensibel verhielten, so die Analysten der Nord LB.Der Kursverlauf der Ölpreise gleiche einer Achterbahnfahrt und verdeutliche deren Schwankungsanfälligkeit gegenüber neuesten Wirtschaftsdaten. Im Verlaufe des Handelstages am Dienstag habe Brent noch Gewinne von bis zu 5 Prozent in der Spitze verbucht. Als Folge einer von Marktteilnehmern nicht erwarteten Zunahme der US-Lagerbestände sowie einer sich verstärkenden Angst vor einer Rezession hätten die Ölnotierungen aber zur Wochenmitte wieder nur die Richtung gen Süden gekannt. Ebenso impliziere die mögliche Freilassung des von Großbritannien festgehaltenen iranischen Öltankers einen preisbelastenden Faktor für den Ölpreis. Der deutliche Einfluss dieses Signals auf den Preis überrasche durchaus, da die bisherige Zuspitzung in der Golfregion von den Marktteilnehmern nicht mit entsprechenden Risikoprämien eingepreist worden sei.Für einen letztendlich versöhnlichen Wochenausklang hätten robuste Daten des US-Einzelhandels gesorgt, welche die bisherigen Befürchtungen vor einer Rezession wieder etwas hätten abschwächen können. Preisstabilisierende Wirkungen seien auch mit den Ausführungen des am Freitag veröffentlichten Monatsberichts der OPEC verbunden. Hierin beschreibe das Ölförderkartell einen zusätzlichen Rückgang ihrer Ölproduktion im vergangenen Monat auf 29,6 Mio. bpd. Entsprechend dem geschätzten Bedarf an OPEC-Öl wäre der Ölmarkt im aktuellen Quartal somit rund 2 Mio. bpd unterversorgt. Allerdings sehe die OPEC für das erste Quartal 2020 ein potenzielles Überangebot. (19.08.2019/ac/a/m)